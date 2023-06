¿Quiénes son las "corcholatas" para la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024?

¿Quiénes siguen en la carrera por la CDMX?

Por Morena, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, ya expresa abiertamente su deseo de ser la candidata de Morena por la ciudad.

"Toda mi vida he luchado para transformar esta ciudad. Hemos logrado con procesos locales ir transformando esta Ciudad de México. Por supuesto que esta maravillosa tarea de transformar la ciudad a mí me encantaría y creo que podemos consolidar la ciudad como una ciudad de libertades y de derechos. Sí, sí me gustaría", respondió al ser entrevistada por el periodista Ciro Gómez Leyva el 9 de mayo pasado.

También aparece Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, quien declaró sus aspiraciones durante una entrevista con El Universal en marzo.

“A mí me encantaría dirigir los destinos de la ciudad”, dijo al diario.

El jueves 22 de junio, la funcionaria federal y la alcaldesa de Iztapalapa se reunieron, por separado, con el presidente López Obrador en Palacio Nacional.

Hoy tuve la oportunidad de platicar con el presidente @lopezobrador_ y me siento muy contenta de luchar a su lado por continuar la transformación de la Ciudad de México y del país. pic.twitter.com/ciMslHHTvt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 23, 2023

Sin embargo, Brugada ha tomado un paso adelante respecto al resto de los aspirantes, al anunciar una gira por la Ciudad de México para "defender los avances y los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador".