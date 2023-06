Delgado: “Siempre he querido participar en la elección para jefe de Gobierno”

En dos ocasiones, Mario Delgado ha intentado competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pero se ha quedado en el camino y el 2024, podría ser la tercera vez que, el hoy dirigente nacional de Morena, compita por estar en la boleta.

"Siempre he querido participar en una elección para jefe de Gobierno", expresa el líder partidista quien no descarta que esta sea la tercera y la vencida: “Puede ser que ésta sea la tercera, no sabemos".