López Obrador pide evitar zalamerías o quedar bien con él por proceso en Morena

“Ahora que están de moda los publicistas que, no hay que hacerles caso porque esos pueden llevar a dirigentes al fracaso, esos que recomiendan ríete, abraza, besa a este niño, monta bicicleta, este, quítate la camisa para que crean que estas fortachón, muévele la panza, le muevo la barriga, no, no, no, no, no, eso afortunadamente no existe”, dijo.

López Obrador insistió en su convocatoria al Zócalo el sábado 1 de Julio de 2023 para conmemorar su triunfo electoral de 2018.

Las “corcholatas” que buscan ser coordinador de la defensa de la cuarta transformación –Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco– estarán invitadas, pero pidió que no lleven porras.