Hoy No Circula 19 de agosto 2025: estos autos no deben salir en CDMX y Edomex

Este martes 19 de agosto de 2025 continúa vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida, que opera de 5:00 a 22:00 horas, busca reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la región.
Si utilizas tu automóvil de manera habitual, conviene confirmar si tu vehículo tiene restricción hoy para evitar sanciones.
En la Ciudad de México, la medida rige en sus 16 alcaldías.
En el Estado de México, aplica en los municipios de:
Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
Desde el 1 de julio, el programa también se extiende a las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, donde la restricción aplica de lunes a sábado para autos con holograma 1 y 2, en el mismo horario que en el Valle de México. En estas áreas, las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir
Circular sin autorización durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.