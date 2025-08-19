Hoy No Circula 19 de agosto 2025: estos autos no deben salir en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este martes 19 de agosto?

Según el calendario oficial , este martes no pueden circular los vehículos con:

Terminación de placa: 7 u 8

Engomado: rosa

Holograma: 1 o 2

¿Quiénes sí pueden circular?

Exentos de la medida están:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos e híbridos

Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No, el Doble Hoy No Circula solo se aplica cuando se declara contingencia ambiental en el Valle de México. Este martes se mantiene la restricción normal.

Dónde aplica

En la Ciudad de México, la medida rige en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, aplica en los municipios de:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Desde el 1 de julio, el programa también se extiende a las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, donde la restricción aplica de lunes a sábado para autos con holograma 1 y 2, en el mismo horario que en el Valle de México. En estas áreas, las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular sin autorización durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Consultar el calendario oficial del programa

Revisar los reportes de calidad del aire

Estar atentos a contingencias ambientales, que podrían modificar o ampliar las restricciones

Con estas precauciones, podrás planear tu movilidad sin contratiempos y contribuir a mantener el aire más limpio en la zona metropolitana.

