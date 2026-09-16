Las decisiones tienen consecuencias

Como el robo del erario ha llegado a niveles históricos, el gobierno de Morena ha debido instrumentar medidas para garantizar la opacidad y la impunidad. Dominar fiscalías, cooptar medios, agotar investigaciones y en general evitar que se persiga a los suyos y en su lugar atacar a los adversarios con acusaciones artificiales. La detención y puesta en cárcel de alta seguridad de Ernesto Ruffo simboliza el abuso total de la procuración de justicia, un prisionero político por donde se le vea.

Una parte fundamental del desastre institucional fue la desaparición de organismos constitucionales autónomos, pero lo verdaderamente delirante fue destruir la independencia del Poder Judicial. Como se quería evitar que el contrapeso de los jueces siguiera frenando abusos, Morena decidió destruirlo y colocar personas a modo que garantizaran no controvertir jamás al gobierno. Impunidad garantizada. Paradójicamente, no se tocó a quienes sí requerían intervención y profesionalización: policías y fiscalías.

Pero tantos errores abren hoyos en el casco del barco nacional. El mal manejo de las finanzas públicas ha detonado un crecimiento exponencial de la deuda: en solo ocho años la han duplicado. Para mantener el dispendio siguen apalancando al país. Han hipotecado el futuro de la nación. Lo grave no es solo el monto, sino que la deuda se contrajo para financiar gasto corriente y proyectos improductivos. Irresponsabilidad extrema.

Ante esta situación ya resulta imposible sostener la retórica de que todo marcha bien. El cúmulo de errores es de tal magnitud que ni la maquinaria de comunicación masiva puede ocultar lo evidente. El dinero ya no alcanza. Gastos fijos crecientes en programas sociales que no garantizan movilidad social, obras faraónicas deficitarias que devoran recursos, nulo crecimiento económico y un sector informal en expansión: el cóctel es devastador. La bonanza imaginaria se desmorona ante los datos duros.

Lo central es que Morena y sus secuaces tomaron decisiones deliberadas sobre lo que quisieron hacer con el país. Con tal de concentrar poder han sido capaces de demoler hasta sus cimientos la institucionalidad de la nación. El objetivo fue controlar todo para impedir alternancias pacíficas y vigencia democrática. La incongruencia con sus mensajes electorales iniciales es oprobiosa. En los hechos se definieron como absolutamente antidemocráticos y ejecutaron su plan de erosión y cooptación.

Así tenemos que quienes dijeron ser diferentes no lo fueron. Resultaron mucho peores que cualquier gobierno anterior —y mira que hemos tenido muchas deficiencias en el pasado—. Pero definieron lo que quisieron hacer, y ahora nuestra obligación es reaccionar. Nos toca dejar claro que tenemos la capacidad de apostar por un destino distinto. Solo con actitud, perseverancia y determinación podremos evitar que México se convierta en un bastión permanente del populismo destructor que tanto daño ha causado en Cuba, Venezuela y El Salvador. Eso no queremos ni podemos ser.

Por ello urge salir de la ruta perdedora. No seamos ingenuos ni absurdos. Esto no va a cambiar por simples inercias o milagros repentinos. Nada de líderes mesiánicos ni partidos todopoderosos. La receta nos involucra a todos los que tenemos la convicción de que son las instituciones fuertes y las libertades plenas las que hacen a un mejor país. Sabemos que hay una enorme deuda social y rezagos que atender con programas y políticas públicas que realmente fomenten la movilidad social. Algo menos que eso es inservible.

Sin duda daremos el impulso democrático y de evolución que México requiere, pero para ello hay que reconocer que las decisiones tienen consecuencias, y ser pasivos o apáticos no funciona. Es la población vigorosa y comprometida la que puede sacarnos de la historia de terror en que Morena nos ha metido.

Lo hemos dicho antes y lo reiteramos: la cita es el 6 de junio de 2027, el hito electoral más importante de nuestra historia para consolidar el nuevo rumbo de México. Definamos y actuemos. Todos con un mismo impulso y con el deseo de generar las consecuencias de cambio que hoy son indispensables antes de llegar a un punto de no retorno —por lo menos no para la actual generación—. La pregunta es si estamos dispuestos a actuar. Que cada quien lo conteste y actúe en consecuencia.