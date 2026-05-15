México frente al espejo roto

Las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos —frases medidas, casi quirúrgicas, que señalan presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales, hoy calificadas como terroristas— han vuelto a sacudir los cimientos. No con estridencia, sino con ese ruido sordo que se instala en el fondo de la conversación pública y no se va. Es el sonido de un espejo que se rompe. Y cuando un espejo se rompe, lo que queda no es una imagen distorsionada, sino múltiples fragmentos incómodos. Cada quien ve lo que quiere ver, pero el espejo está roto y recomponerlo no es posible con meras apariencias.

En diplomacia, los mensajes rara vez llegan envueltos en dramatismo. A veces basta un informe técnico, una declaración anodina, un párrafo escondido en un documento que nadie esperaba leer con tanta atención. Pero cuando ese párrafo proviene de Washington y menciona a funcionarios mexicanos, el eco es inmediato. Por mucho que algunos quieran minimizar el tema, esto va más allá de la incomodidad: se estremecen los fundamentos del sistema populista que ha venido erosionando a México desde mediados de 2018. Estos escándalos de complicidad criminal pegan en la línea de flotación del régimen. Por eso no saben qué hacer, más allá de su reacción cotidiana: generar distractores.

Estados Unidos no improvisa. Cada palabra tiene un peso específico. Y esta vez, el mensaje apunta a algo más profundo que un caso aislado: una falla estructural, una vulnerabilidad que se ha vuelto demasiado visible. La asociación de figuras, equipos y líderes de Morena con quienes son considerados enemigos de Estados Unidos ya no puede ocultarse. Su complicidad interna sería intrascendente para los americanos de no ser por el impacto brutal del fentanilo y la categorización de estas organizaciones como terroristas. Eso no se puede ignorar y tiene consecuencias muy serias, independientemente de la coyuntura política o los calendarios electorales. Morena pierde credibilidad con cada hora que pasa. La ciudadanía tiene que exigir un costo político a quienes tanto daño han causado.

La escena podría pertenecer a una novela política: un país que intenta proyectar estabilidad recibe, desde su socio más poderoso, un recordatorio de que la estabilidad no se proclama, se demuestra. Y que cuando los controles internos fallan, alguien más tomará nota. No vale fingir ignorancia ni pretender que aquí no pasa nada. Para Morena fue rentable durante años sostener una relación de negocio con determinados cárteles, entregándoles la rectoría del Estado en tareas como seguridad, aduanas, transporte y justicia. Pero ahora la cadena se rompe por el eslabón más delgado: la intolerancia de Estados Unidos frente a los negocios que esos delincuentes —de los cárteles y de Morena— generan y que afectan directamente a los propios americanos. Washington dijo basta. Esto ya cambió. Y el cambio no es momentáneo ni coyuntural. Aquí se rompió el espejo.

Claudia Sheinbaum llegó al poder con una narrativa de continuidad. Pero la continuidad, en política, es como una herencia familiar: uno no elige qué recibe. Hoy, la presidenta carga con un legado que se vuelve más pesado conforme avanzan las investigaciones y se multiplican los señalamientos. Diversos analistas coinciden en que Sheinbaum enfrenta una tensión que ningún manual de gobernanza resuelve fácilmente: si se distancia del gobierno anterior, fractura a su propio movimiento; si mantiene la continuidad, queda atrapada en las mismas críticas que sacuden a su antecesor. Es el dilema de la empresa familiar: el nuevo director quiere modernizar la compañía, pero cada cambio se interpreta como una traición al fundador. En política, esa tensión se multiplica. Y ante la complicidad con organizaciones terroristas, Sheinbaum no tiene muchas opciones viables si no quiere ahogarse bajo la presión de Estados Unidos.

El contexto agrava todo. Las finanzas públicas están sostenidas con alfileres, sin crecimiento económico alguno, con la confianza empresarial por los suelos y el país dependiendo enteramente de la relación comercial y energética con Estados Unidos. Meter este ruido justo cuando se revisa el T-MEC es un acto suicida. México no puede darse el lujo de entrar en colisión con la nación de la cual depende su economía. Entregar a las personas acusadas por la justicia estadounidense es indispensable si se quieren evitar represalias comerciales. El tiempo apremia: si México no actúa, Estados Unidos adoptará medidas unilaterales, incluida una posible suspensión de la exportación de gas natural que pondría al país de rodillas en menos de dos días, al carecer de alternativas para la generación de energía eléctrica.