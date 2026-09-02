Un día a la vez

Analicemos que la visión correcta es la que parte de la premisa de que las grandes obras requieren de muchas pequeñas acciones concatenadas. Es lo mismo que pasa con un gran proyecto de infraestructura. El mismo solamente se puede completar si todos y cada uno de sus ladrillos, columnas, espacios, etc. se consolidan para en su conjunto generar el resultado final que puede ser impresionante, y a veces increíble.

Lo primero que debemos darnos cuenta es que de aquí a la fecha de la jornada electoral de 2027 faltan más o menos 9 meses. Puede parecer mucho tiempo, pero en realidad es poco para lo que se tiene que hacer en toda la ruta previa y hasta el día de los comicios. Es un tema que requiere una planeación cuidadosa y a nivel de pensar en jornada por jornada lo que se tiene que desplegar. Veamos algunas de las tareas que es importante llevar a cabo.

Ubicación de Liderazgos: Un gran problema que tenemos en el país es que los partidos políticos tradicionales han optado por favorecer, priorizar y reciclar a sus propios cuadros. Esto ha resultado en una repetición alternada de las mismas figuras en distintos puestos. Ha llegado el momento de abrir espacios a personas que estén dispuestas a servir y no servirse, así de sencillo y lamentablemente poco frecuente. En estos temas me consta que Somos es un partido donde esas oportunidades están a la mano, incluyendo a las personas jóvenes, los que tradicionalmente han sido excluidos por otros partidos políticos.

Pedagogía Electoral: Algo que tenemos que hacer todos es proliferar los conocimientos y datos sobre lo que los procesos electorales significan. Aunque para algunos parezca obvio, es muy evidente el vacío educativo en muchos sectores poblacionales. Hay que educar sobre los puestos que están en juego, los roles de los órganos que se renuevan, y en general el entender lo que está en juego para que se tomen decisiones racionales por cada persona que esté habilitada para votar. No hacer las cosas por inercia, influencia externa, o abuso de poder. Pensar bien cada voto.

Conocimiento Político: De la misma manera en que se debe entender lo que sucede con el proceso electoral, también es importante divulgar los datos sobre lo que los distintos gobiernos municipales, estatales y federal hacen y dejan de hacer. La evaluación sistemática es la única manera en que el elector puede tomar una decisión informada sobre a quienes premiar y a quienes castigar. Es ese proceso mental el que genera las convicciones de fondo de como actuar antes, durante y después de la elección.

Vinculación Estratégica: Los ciudadanos debemos buscar afinidades entre los esfuerzos individuales, grupales y colectivos. La unidad hace la fuerza. Por ello es que organizarse para mejor actuar en los procesos de educación, deliberación y acción es clave. Es a base de encontrar grupos que buscamos objetivos similares que podemos generar un peso específico más evidente y eficaz. La divulgación de datos, la repetición de declaraciones, y en general la forma de sumar fuerzas que no deben estar dispersas ni divididas. La unión hace la fuerza, sobre todo ante autoridades abusivas.

Promoción del Voto: Parece obvio que es importante acudir a las urnas, pero para muchas personas resulta conveniente no hacerlo. Algunas incluso sugieren que no votar es una forma de expresar una opinión ciudadana. Esto quiere decir que nos toca en cualquier espacio de convivencia platicar sobre la relevancia de participar en las elecciones, la lesión del abstencionismo, la importancia de estudiar los candidatos, y en general la trascendencia de no ser parte de una mayoría silenciosa o apática. Es el voto nuestra mejor arma para detener procesos de destrucción por quienes se llegan a sentir invencibles. Hay que demostrarles lo contrario.

Visitas Universitarias: Un sector que requiere particular atención es la juventud. Hemos notado cifras en que entre las personas por debajo de 30 años es que encontramos los sectores sociales con menor participación en comicios. Esto quiere decir que los ciudadanos activos debemos propiciar conferencias en centros educativos para difundir los conocimientos y datos de la importancia de ser parte de quienes impulsan el destino del país. Al final del día, las consecuencias de lo que se decida en las urnas impactará en forma más extensa precisamente a los jóvenes. Parece obvia la relevancia de que no se abstengan de ejercer sus derechos electorales.

Participación en Campañas: Algo que no vemos usualmente es que los ciudadanos se involucren en el conocimiento de los candidatos a los distintos puestos en concurso. Esto debe revertirse e incluso proponer que la penetración sea en las mismas campañas. Esto quiere decir que los ciudadanos debemos hacer una evaluación activa de las personas que se proponen para ocupar puestos públicos. Con base en dicha revisión nos debemos acercar con quienes simpaticemos y ver la mejor forma de fortalecer sus actos públicos. No debemos dejar que los actores electorales estén en un vacío. Debemos influir en sus pensamientos, estrategias y decisiones desde que se postulan y no esperar a que lleguen a ser electos.

Activación Ciudadana: Los ciudadanos jugamos un papel crucial en todos los tiempos políticos del país. En los procesos electorales debemos generar brigadas de activación del voto e incentivar la presencia en las urnas. Debemos asegurar que todos nuestros conocidos no falten a emitir su sufragio y facilitar el transporte a quienes tienen complicaciones para llegar a las casillas. En general, debemos lograr que se sienta una energía contagiosa de una sociedad que no deja que sean terceros quienes tomen decisiones que deben involucrar a todos los electores.

Representación en Casillas: Los ciudadanos deben ser parte de un ejército de resguardo de todo el proceso electoral. Sabemos muy bien de ejercicios previos que los operadores electorales de distintos partidos, pero sobre todo de Morena y sus satélites, les encanta implementar trampas y fraudes electorales. Esto tomó una situación extrema con la vinculación con organizaciones criminales. El antídoto es asegurar que las casillas sean vigiladas por ciudadanos comprometidos. Para eso la clave está en que los ciudadanos seamos representantes en las casillas, no observadores, sino representantes de partidos. A vigilar el correcto desempeño en cada casilla y defender el cumplimiento de las reglas. Nada de trampas o abusos.