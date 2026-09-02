Segundo Informe de Gobierno en Seguridad IV

Centros penitenciarios: territorios sin soberanía

El sistema federal reporta 14 Centros Federales de Reinserción Social con 20,985 personas privadas de la libertad al 31 de julio de 2026, equivalente a 74.4% de la capacidad instalada.

El dato sugiere que existe margen de capacidad. Pero capacidad disponible no significa sistema funcional.

La pregunta decisiva es qué ocurre dentro: quién controla las comunicaciones, cómo ingresan objetos prohibidos, qué redes criminales operan, qué tan efectiva es la supervisión y qué porcentaje de internos recibe condiciones reales para no reincidir.

El informe ofrece un dato especialmente revelador.

Se elaboraron 154 diagnósticos de riesgo, 86 alertas tempranas y 551 notas de inteligencia.



Además, se integraron 35 investigaciones relacionadas con redes criminales que operaban desde el interior de centros penitenciarios federales.

Esto confirma algo negado durante años: la cárcel no es solamente el lugar donde el Estado encierra delincuentes; puede convertirse en infraestructura operativa de las organizaciones criminales.

Precisamente por eso, 35 investigaciones deben leerse como un resultado y como una alarma. Si hubo necesidad de integrar investigaciones sobre redes internas, existe una amenaza criminal persistente dentro del sistema.

El informe enfatiza la prevención, pero no informa sobre cuántas redes fueron desmanteladas, cuántos funcionarios fueron sancionados, qué activos se aseguraron o cuánto disminuyó la capacidad de mando criminal desde las cárceles.

El bloqueo de señales telefónicas también muestra la complejidad.

El informe señala que la inhibición celular se instaló en Puente Grande y posteriormente en otros 11 centros prioritarios.

Es necesaria frente a la extorsión penitenciaria, pero insuficiente.