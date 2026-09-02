Segundo Informe de Gobierno en Seguridad IV

La responsabilidad institucional, ese faltante en el informe
Falta una dimensión esencial: la responsabilidad institucional.
Cuando un informe atribuye mejoras a una estrategia, debe identificar responsables, metas y correcciones. La coordinación diluye responsabilidades si todos participan.
El Estado necesita saber qué dependencia conduce cada objetivo y qué consecuencia deriva del incumplimiento. Sin responsabilidad verificable, la arquitectura produce consenso burocrático sin aprendizaje.
La experiencia demuestra que los gobiernos pueden modificar estructuras sin cambiar comportamientos. Por eso el próximo informe debería reconstruir cada cadena de resultados desde diagnóstico hasta sentencia y prevención hasta cambio comunitario.
Concluyendo…
El balance final es más complejo que su narrativa.
Hay una reducción real y relevante del homicidio; existen avances en coordinación, inteligencia, certificación, cooperación internacional y tecnología. Negarlos sería negar datos. Pero también existen concentraciones territoriales severas de violencia, capacidades policiales desiguales, una extorsión que exige mejores indicadores, cárceles que todavía contienen redes criminales y una arquitectura estadística que reconoce sus propias limitaciones.
El verdadero examen no será producir un informe convincente. Será demostrar que la reducción es sostenible, que la inteligencia produzca condenas, que la prevención modifique riesgos y que las policías locales sostengan resultados.
La seguridad de un país no se mide por la contundencia de su relato, sino por la libertad efectiva de sus ciudadanos.
Si el gobierno quiere convertir una tendencia favorable en política de Estado, debe dejar de confundir actividad con impacto, coordinación con capacidad y estadística con verdad completa.
El informe ofrece una arquitectura.
Falta demostrar que puede sostener la realidad.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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