"Convertir el amor en política pública": Las frases de Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno

En el campo, estamos impulsando la soberanía alimentaria y garantizando el desarrollo, apoyando directamente a quienes producen la riqueza de nuestra tierra.

Un millón 889,000 campesinos participan en Producción para el Bienestar; más de 2 millones 157,000 productores reciben Fertilizantes Gratuitos; 445,000 sembradores reciben Sembrando Vida, y millones de familias se benefician de los Programas de Alimentación para el Bienestar y precios justos.

Apoyamos sembradores de caña, de cacao, de miel y de frijol. Este año, gracias a ello, la producción de frijol llegará a 300,000 toneladas más, la de maíz a un millón de toneladas más, y garantizamos leche accesible a 7 millones de familias.

Este año firmamos un Acuerdo histórico entre productores de semillas e insumos para el campo, productores agrícolas y compradores, para ordenar la comercialización del maíz blanco nacional.

El objetivo principal es garantizar que los pequeños y medianos productores obtengan una ganancia justa que cubra sus costos de producción, estabilizar el mercado de la tortilla y fortalecer la soberanía alimentaria del país.

Asimismo, con el objeto de conservar las diferentes razas de maíz nativo y el derecho a la alimentación, estamos llevando a cabo el programa de El Maíz es la Raíz, que este año está organizando a 600,000 campesinos en grupos de productores, para la mejora de semilla a través de métodos tradicionales con el objetivo de aumentar la productividad, garantizar el autoconsumo, el precio justo del maíz y la conservación de la biodiversidad genética.

25,000 productores y pescadores han accedido al Sistema de Créditos para el Campo con el Programa Cosechando Soberanía.

La Transformación también se vive en las aulas. Una beca puede hacer la diferencia entre continuar en la escuela o abandonarla. Iguala las condiciones de llegada.

Por ello, todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben la Beca “Rita Cetina”.

Este año, 8 millones de estudiantes de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares.

Cerca de 5 millones de jóvenes de educación media superior cuentan con la Beca “Benito Juárez” y al final de 2026, cerca de 800 mil estudiantes universitarios cuentan con las becas: Jóvenes Escribiendo el Futuro y “Gertrudis Bocanegra”. Es decir, todos los estudiantes de primaria, preparatoria están becados, y vamos también por más becas en la educación superior.

A través de La Escuela es Nuestra, en 2026, más de 73,000 planteles de educación básica y media superior han recibido recursos para mejorar sus instalaciones junto con padres y madres de familia.

Como nos comprometimos, hemos dedicado esfuerzos y recursos para fortalecer y ampliar la educación media superior y superior.

Para ello, creamos el Bachillerato Nacional, con el objetivo de unificar todas las preparatorias y Tecnológicos del país bajo un mismo paraguas educativo, garantizando su cobijo con alguna institución de educación superior.

Este año ya egresaron más de 657,000 jóvenes de la primera generación del Bachillerato Nacional, con una doble certificación: la del propio Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública y la de una institución de educación superior, gracias a un acuerdo con 29 universidades y Tecnológicos nacionales y estatales.

Eliminamos el examen de admisión a la educación media superior en 17 entidades. A diferencia de años anteriores, que las y los adolescentes se les hacía creer que “había buenas y malas escuelas” y que “su calificación en un examen determinaba a cuál de ellas podían acceder”, hoy saben, las y los jóvenes, que todas las escuelas de educación media superior públicas son buenas y que ellos pueden decidir a cuál asistir, a partir del lugar donde viven y de su interés.

El nuevo sistema tiene un nombre con mucho simbolismo: “Mi derecho, mi lugar".

Este año, la mayoría de los estudiantes encontraron lugar en sus primeras dos opciones. Con el examen de admisión, los estudiantes podían llegar a estudiar en su décima opción, lo que los hacía desertar en el primer año.

Los jóvenes deben estar en la escuela.

Además, en 2026 habremos creado 156,000 nuevos lugares en educación media superior, gracias a 485 construcciones y ampliaciones. Y llegaremos a 400,000 nuevos lugares, para alcanzar el 90% de la cobertura nacional en este nivel educativo para 2030.

Con respecto a la educación superior, para 2026, la Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá 13 nuevas unidades académicas en todo el país con 119,280 estudiantes. Se alcanzaron 239 Universidades del Bienestar “Benito Juárez” con 285,000 alumnos.

En todo el sistema público de universidades autónomas, politécnicos y tecnológicos públicos, en dos años se habrán creado 245,111 lugares adicionales; es decir, un cuarto de millón de jóvenes que antes no encontraban lugar, hoy tienen la opción de estudiar.

Se han basificado, sumado al millón de profesores que se basificaron durante el sexenio del Presidente López Obrador, 200,000 maestras y maestros más.

A partir de este mes inicia una consulta escuela por escuela para que todas las maestras y maestros de educación pública decidan con libertad la forma en la que desean que se promueva la movilidad vertical y horizontal, así como su transparencia. A diferencia de la reforma educativa en la época de Peña Nieto que fue impuesta, nosotros consultamos democráticamente a todas las maestras y los maestros.

Se distribuyeron en educación básica 154.5 millones de Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, y ya se está trabajando para que, en 2027, se incorporen tres Libros de Texto más: Historia de México, Enseñanza de las Matemáticas y Lectoescritura.

La educación artística también es una prioridad. Desde 2025, se eliminaron las cuotas en todas las escuelas del INBAL, el INAH y del Centro de Capacitación Cinematográfica, y se mejoraron integralmente 1,600 espacios educativos.

Abrimos el nuevo Centro de Capacitación Cinematográfica en Chapultepec, que multiplicó por cinco la matrícula.

La Orquesta Escuela “Carlos Chávez" tiene sede, por primera vez, después de 37 años.

Y con el Fondo de Cultura Económica se editaron 2.5 millones de libros para jóvenes de 14 países, y se han promovido 26,000 grupos de lectura.

México vive un momento histórico en el deporte:

Alcanzamos la mejor participación de nuestra historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Nuestras y nuestros deportistas están conquistando los primeros lugares en campeonatos mundiales de distintas disciplinas, como: clavados, ciclismo, remo, flag football y tiro con arco, por mencionar algunas.

Estos resultados comienzan desde la base. La Olimpiada y Paraolimpiada Nacional constituyen el semillero deportivo más grande del país y activan a más de 4 millones de niñas, niños y jóvenes.

Los Juegos Deportivos Nacionales Escolares reúnen a más de 5 millones de estudiantes. Y programas como “Ponte Pila”, y Centros de Deporte Estatal y Municipal llevan la actividad física a todos lados de la República.

En el alto rendimiento, las y los atletas cuentan con el respaldo del Estado mexicano. Destinamos más de mil millones de pesos a becas de alimentación, estancias, campamentos, atención médica y competencias internacionales.

Hoy existe una planeación metodológica y científica que acompaña cada etapa de su preparación. Por eso, los resultados no son casualidad, son producto, por supuesto, del talento y el esfuerzo de nuestras y nuestros deportistas, de su disciplina y del respaldo de un Gobierno que entiende que el deporte es un derecho y una herramienta de transformación.

Como parte de la celebración de la Copa Mundial de Futbol, desarrollamos el Mundial Social que, a través de estas actividades, se construyeron 2,226 canchas de futbol por parte del Gobierno de México y un número similar de municipios y estados; 1,123 murales alusivos al futbol realizados por el Instituto de la Juventud; 1,166 recuperaciones de espacios deportivos, así como 74 Mundialitos y Copas con la participación de 1.1 millones de personas de todas las edades. Los torneos escolares permanecerán todos los años.

En salud estamos recuperando un derecho que durante años fue abandonado. Cuando llegó el gobierno de la Cuarta Transformación, había un profundo retroceso en el Sistema de Salud pública en México. Hay que recordarlo, para que se den una idea: entre 1943 y 1982, se construyeron en el IMSS 29,500 camas hospitalarias, mientras que en el periodo del neoliberalismo de 1983 a 2018 solo se agregaron 4,000camas; es decir, en el mismo número de tiempo 29,000, en los siguientes 36 años solo 4,000 camas.

Fue tal el desdén y negligencia que, al final de esa época, había más de 80 hospitales a medio construir o inservibles que presumían haber inaugurado.

Los medicamentos y los insumos médicos se compraban a un reducido grupo de empresas intermediarias que cobraban a sobreprecio y había una ineficiencia en la distribución que entorpecía la entrega en las zonas de mayor marginación.

El Seguro Popular contrataba servicios privados en lugar de fortalecer la capacidad de las instituciones públicas, y funcionaba por medio de un catálogo de enfermedades que definía si podías o no recibir atención médica.

Por eso, estamos revirtiendo el daño causado por el abandono en décadas en materia de salud.

En el sexenio del Presidente López Obrador se creó el IMSS Bienestar, al que hoy se han incorporado 24 estados.

Para este año, la atención en estas entidades federativas que se incorporaron al IMSS Bienestar, la atención en consultas de especialidad habrá crecido 106% comparado con 2022.

En tan solo dos años de gobierno, concluimos y están operando 33 nuevos hospitales del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, además de 11 Unidades de Medicina Familiar y 36 Centros de Salud y consultorios.

Asimismo, habilitamos 650 quirófanos modernos y en el sexenio construiremos 152 unidades de salud nuevas que aportarán 9,000 camas más.

Gracias a un cambio en la concepción, se forman y contratan el doble de médicos especialistas cada año, comparado con el periodo neoliberal.

Para atender el abasto oportuno de medicamentos e insumos médicos, se realizan compras consolidadas directamente con los proveedores. Y creamos el Programa “Rutas de la Salud” para las unidades médicas y hospitales del sistema IMSS Bienestar, a través de las cuales se han distribuido 2,000 millones de piezas.

Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos.

Creamos el programa Salud Casa por Casa, a través del cual 20 mil profesionales de la salud han realizado más de 23 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad. Es el programa de prevención de salud más importante de todo el mundo.

Creamos el Servicio Universal de Salud para conjuntar los esfuerzos de las tres principales instituciones de salud pública federal. Para ello, de septiembre a diciembre, implementaremos más de 12,000 consultorios en los 24 estados adheridos al IMSS Bienestar, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y la prevención de la salud.

Con nuestro gobierno, el Infonavit y FOVISSSTE recuperaron su capacidad para hacer viviendas y no solamente otorgar créditos injustos. Entre estas dos instituciones y la Comisión Nacional de Vivienda, tenemos como meta construir 1 millón 800,000 viviendas para familias que ganen menos de 2.9 salarios mínimos.

A la fecha, se han contratado 668 mil; de las cuales, 278,000 están en construcción y ya se asignaron 90,000 viviendas.

Asimismo, estas instituciones, junto con Sociedad Hipotecaria Federal, dan créditos más accesibles a familias con mayores percepciones.

Hoy, se han entregado 779,000 créditos a familias; la meta es otorgar 2.2 millones.

Por otro lado, se han beneficiado 717,000 familias con créditos y apoyo de mejoramiento de vivienda, de los 1.8 millones que tenemos como meta.

Además, hemos corregido una de las mayores injusticias heredadas del pasado: 5 millones de familias dejaron de estar atrapadas en créditos impagables. Impresionante lo que sucedía en el pasado: la gente pedía crédito por 60,000 pesos, había pagado durante 20 años y su deuda había ascendido a un millón de pesos. Ahora, todo eso fue reestructurado y hay millones de familias que ya pagaron su vivienda.

Para garantizar la propiedad, hemos regularizado 337,000 hogares de 1.2 millones que tenemos como meta.

Juntando todas estas acciones, el Programa de Vivienda alcanzará a 12 millones de familias al finalizar el sexenio.

Hay algo que me llena de orgullo como primera mujer Presidenta: las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República.

Pese a la misoginia y al machismo de quienes piensan que “las mujeres no podemos” o “no sabemos gobernar”, cada día demostramos lo contrario.

Además, este año habremos llegado a 1,001 Centros LIBREs en todo el país. Hemos distribuido 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres y formado una red de 190,375 Mujeres Tejedoras de la Patria.

Se presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Con los pueblos indígenas y afromexicanos, hemos iniciado una nueva etapa gracias a la modificación del Artículo 2º de la Constitución, en el que se les reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con todos sus derechos.

Los recursos llegan directamente a las comunidades para que sea en asambleas quienes decidan su destino.

En dos años ya son 25,000millones de pesos entregados a 19,000 comunidades.

Además, hemos restituido 13,000 hectáreas de tierras comunales a los pueblos rarámuri, yaqui, seris, wixárika, ódami y otomí.

Están en proceso el retorno de 177,632 hectáreas adicionales.

Se fortalecen las lenguas originarias en 400 centros y se impulsan Planes Integrales de Justicia y Desarrollo para 35 pueblos indígenas y afromexicanos. Y se encuentra bajo consulta la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Estamos recuperando la soberanía energética de la nación.

Modificamos la Constitución para recuperar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas.

Al concluir el sexenio, se habrán incorporado 32,000 megawatts adicionales al Sistema Interconectado Nacional, elevando la participación de las energías renovables de 24 a 38%, para cumplir nuestro compromiso ambiental y, al mismo tiempo, garantizar la soberanía energética.

En dos años, se terminaron de construir 6 nuevas Plantas de Ciclo Combinado, con una capacidad de 3,000 megawatts, así como rehabilitado, modernizado, repotenciado 8 Centrales Hidroeléctricas.

Para avanzar en la meta de energías renovables, en febrero de 2026, se convocó a la iniciativa privada a participar en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica mediante esquemas de inversión mixta que mantengan la proporción establecida en la Ley de 54 por ciento público y 46 por ciento privado.

A partir de concursos transparentes, se aprobaron 38 proyectos, que aportarán una capacidad total de generación de 8,025 megawatts y más de 2,500 megawatts de almacenamiento, con una inversión de 10,600 millones de dólares.

En este mismo año se publicarán otros concursos bajo esta modalidad innovadora.

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad ya inició la implementación del Plan de Inversión por más de 244,000millones de pesos para modernizar y ampliar las redes de transmisión y distribución.

El Plan de Justicia Energética ha llevado a cabo 20,377 obras de electrificación, en beneficio de más de 600,000 personas de 13,000 comunidades apartadas. El objetivo es alcanzar 99.9% de electrificación en el 2030.

Se han instalado 5,000 paneles fotovoltaicos para viviendas en la ciudad de Mexicali y vamos a ampliar este programa.

Redujimos la deuda de Pemex en 20,000 millones de dólares.

Hoy producimos 1.77 millones de barriles diarios y casi 5,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural; mientras que el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios.

A todos aquellos que criticaron la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que, gracias a la misma, hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo.

Estamos concluyendo la construcción de 2 coquizadoras para producir más gasolinas y diésel con bajo contenido de azufre en Tula y Salina Cruz. La primera terminará este año y la segunda en el primer semestre de 2027.

Al cierre de 2025, la producción de fertilizantes de Pemex, que había sido abandonada durante el periodo neoliberal y rescatada durante el periodo del Presidente López Obrador, alcanzó, en 2026, mil 185 toneladas; lo que representa 38 por ciento más de producción de fertilizantes que en 2024.

Ya iniciamos el rescate de la petroquímica nacional, mediante los proyectos de Escolín, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera.

Hemos puesto en marcha el Plan Nacional de Gasoductos, con una inversión histórica de 141 mil millones de pesos proyectada hacia el año 2030.

Esta estrategia integral moderniza y amplía la red de transporte de gas natural para abastecer el sureste, las 13 nuevas Centrales Eléctricas de Ciclo Combinado y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Formamos un comité plural de expertos de diferentes instituciones públicas en diferentes disciplinas para analizar la viabilidad de explotar el gas no convencional en nuestro país, para fortalecer la soberanía energética sin comprometer los recursos hídricos.

En la actualidad, 75% del gas natural que consumimos es importado y 90% del mismo proviene de recursos no convencionales.

En su primera conclusión, este grupo estableció la prohibición de su explotación en la Cuenca Tampico-Misantla para no dañar a comunidades y recursos naturales, conclusión que vamos a respetar y publicar.

Y se estudia la disponibilidad de agua salobre profunda en la Cuenca de Burgos.

Como hasta ahora, seguiremos informando con transparencia.

En caminos, hemos avanzado un 88% en la repavimentación de los 51,000 kilómetros de carreteras libres de peaje del país.

Concluimos obras estratégicas como: la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, el puente Nichupté en Cancún, Real del Monte–Huasca en Hidalgo, la carretera Pátzcuaro–Uruapan y San Ignacio–Tayoltita.

El proyecto de mejoramiento y ampliación de la red de carreteras es sumamente ambicioso. Se trata de inversión por un monto de 700,000millones de pesos para 5,000 kilómetros.

Los ejes carreteros principales son:

Corredor del Golfo de México: con la carretera Macuspana-Escárcega; la terminación de la carretera de Veracruz de sur a norte; y el mejoramiento y ampliación de Tampico a Reynosa pasando por Ciudad Victoria.

Corredor del Pacífico: la mejora de la carretera de Salina Cruz a Michoacán.

La mejora de las carreteras 57 y 45 que cruzan de sur a norte por el centro del país.

La carretera Guaymas-Chihuahua, Toluca-Zihuatanejo, la conexión de la Huasteca desde Hidalgo hasta Tamaulipas pasando por San Luis Potosí, y la carretera Ocosingo-Palenque en Chiapas.

En estos dos años construimos 70 puentes y distribuidores viales, y estamos haciendo 35 más. Entre ellos se encuentran: 68 en Guerrero, 7 en Colima, Veracruz-Puerto, Coatzacoalcos, Cruce Bahía de Banderas-Puerto Vallarta —el puente “Amado Nervo"—.

Duplicamos el presupuesto para caminos artesanales. Y junto con comunidades indígenas, hemos construido 135 caminos, equivalentes a 368 kilómetros.

Además, intervenimos más de 1,100 kilómetros de infraestructura carretera en la Mixteca de Oaxaca y Puebla.

Seguimos recuperando el ferrocarril de pasajeros, sello de la Cuarta Transformación de la Vida Pública.

Inauguramos el Tren “Insurgente” de Santa Fe a Observatorio, el cual ya ha transportado a más de 25 millones de pasajeros.

Y el Tren “Felipe Ángeles”, en su tramo Lechería-AIFA, se consolida como una alternativa moderna de movilidad para cerca de 3 millones de habitantes, además de permitir el acceso rápido al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

Avanzan, además, los trenes: AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Nuevo Laredo, Querétaro-Guadalajara, Salina Cruz-Ciudad Hidalgo, Roberto Ayala-Dos Bocas y el Tren Maya de carga.

Aprovecho para informarles, a todos aquellos que auguran que “no funciona”: que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona conforme a lo planeado.

Mexicana de Aviación ha transportado a 1 millón de pasajeros y llegaremos al triple con 14 aviones más, de acuerdo a sus metas.

El AIFA ha transportado 3.6 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026, incluso por encima de lo planeado.

El Tren Interoceánico ha transportado 2 millones de toneladas.

Y el Tren de Pasajeros iniciará nuevamente operaciones entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, dependiendo de sus tramos.

Después de decenas de años de saqueo del recurso hídrico, en diciembre de 2025, se publicó la Reforma Integral a la Ley de Aguas Nacionales, con la cual el agua dejó de concebirse como “una mercancía” para reconocerse como un derecho humano y un recurso de la nación.

Mucho hemos hablado de lo que significó para el país la privatización de los recursos energéticos, pero en el agua, convertir el agua en una mercancía, tuvo efectos gravísimos.

Gracias al cambio en esta Ley y al recuperarse el agua como un derecho humano y un recurso de la nación, desprivatizamos más de 5,000 millones de metros cúbicos de agua, agua suficiente para abastecer durante un año a más de 90 millones de personas.

También, gracias a ello, pudimos entregar 12,346 títulos de concesión a comunidades, pequeños y medianos productores, y asignar agua a los municipios que antes tenían que pagar por ella a particulares. Por ejemplo, Mexicali y Tijuana hoy tienen la concesión directa de la Comisión Nacional del Agua, cuando antes tenían que pagarla a particulares.

Avanzamos en la primera etapa para el saneamiento y restauración de los ríos: Río Atoyac, Lerma-Santiago, Tula. En estos ríos se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento y 282 kilómetros colectores, se desazolvan y limpian cauces, y se construyen espacios públicos, entre otras actividades.

Además, estamos saneando los ríos: Tijuana, en Baja California; Nogales, en Sonora; y la Sábana, en Guerrero.

Estamos modernizando y tecnificando la infraestructura hidroagrícola en más de 250 mil hectáreas, lo que permitirá aumentar la productividad del campo y, al mismo tiempo, liberar agua para consumo humano.

Las obras se realizan en 19 distritos de riego en 15 estados de la República.

Asimismo, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua y disminuir el riesgo de inundaciones, se impulsan 17 proyectos estratégicos.

Hemos concluido 200 kilómetros de redes troncales de Agua Saludable para La Laguna, en Coahuila.

Llevamos 40 por ciento del Plan de la Zona Oriente del Estado de México.

Y están en ejecución con un 40 por ciento de avance, el Plan Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Presa “El Novillo”, en Baja California Sur.

El Acuaférico de Campeche.

“Acapulco se Transforma Contigo” que incluye obras de agua potable, drenaje, saneamiento y prevención contra inundaciones.

La segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en Tamaulipas.

Un nuevo acueducto para llevar agua a la ciudad de Colima.

La Presa Tunal II, en Durango.

El acueducto Coatzacoalcos, en Veracruz.

El acueducto El Peaje-San José, en San Luis Potosí.

Obras de protección contra inundaciones en Tabasco.

Y estamos por iniciar:

La presa “Mujer Solteca”, para llevar agua a la ciudad de Oaxaca.

Planta Desaladora para Tijuana y Rosarito.

Sistema de pozos para llevar agua a Hermosillo, Sonora.

Agua para Guanajuato.

Y Agua para Zacatecas.

Además, con recursos coordinados entre los tres niveles de gobierno, llevamos a cabo 24 mil obras de agua potable y drenaje en 2 mil 183 municipios del país.

Estamos modernizando 7 puertos y ya iniciaron trabajos en el puerto de Manzanillo.

Avanzamos en el mantenimiento y ampliación y modernización de 11 aeropuertos internacionales, entre los que destaca: la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Puerto Escondido y el Aeropuerto de Tepic.

La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del gobierno. Miles de guardias nacionales, soldados, marinos, agentes de seguridad y servidores públicos trabajan todos los días en los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad que nos hemos planteado:

Atención a las Causas.

Consolidación de la Guardia Nacional.

Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación.

Y coordinación entre las instituciones del Gobierno Federal, la Fiscalía y coordinación con las entidades federativas.

Los resultados hablan por sí mismos:

Hemos logrado 51% de disminución en homicidios dolosos desde que llegamos a la Presidencia, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día.

Debe resaltarse que julio registró el promedio diario más bajo desde hace 11 años.

En lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54% respecto a 2018.

También se registraron disminuciones en el robo a transportista con violencia, robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

De octubre de 2024 a julio de 2026, ha habido 63,000 personas detenidas relacionadas con algún delito y 207 de ellos objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada; se decomisaron 32,824 armas de fuego y 519 toneladas de droga.

Además, fueron desarticulados y desmantelados 2,725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Con Atención a las Causas se llevaron a cabo 665 Ferias de Paz y se brindaron más de un millón de atenciones, acercando servicios de salud, educación, empleo, trámites y servicios gubernamentales, orientación, talleres y actividades comunitarias a la población.

Trabajamos con especial atención en diversos territorios prioritarios entre los que se encuentran: 10 municipios de Michoacán; Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; La Montaña de Guerrero y 40 municipios prioritarios, a los que llevamos el Programa Jóvenes Unen al Barrio, Jóvenes Construyendo el Futuro, Preparatorias “Margarita Maza”, la construcción de Centros Deportivos “México Imparable”, Boxeando por la Paz, conciertos, actividades deportivas.

Se trabaja casa por casa para atender de forma integral a las familias.

Quiero agradecer al Gabinete de Seguridad: al General secretario, Ricardo Trevilla Trejo; al Almirante secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles; al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, por el trabajo permanente durante estos meses, estos dos años, para poder alcanzar estos resultados en seguridad, aunque sabemos que la seguridad es fruto de la justicia.

Gracias, también, al cambio en el Poder Judicial, porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente.

Se atendieron a cerca de 100,000 familias afectadas por las lluvias torrenciales en 5 estados de la República, en octubre de 2025.

Se realizaron actividades continuas de apertura de caminos, por cerca de un mes y medio, en el que se realizó el puente aéreo más importante que se haya realizado nunca en México.

Se encuentran en construcción todos los caminos y puentes afectados.

Agradezco entrañablemente a todos los elementos de las Fuerzas Armadas que trabajaron sin descanso, así como a las y los servidores de la nación, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a todos los que participaron en aquellas jornadas. En ese momento, se mostró la fraternidad sin condiciones, que es un sello que nos caracteriza y del que nos sentimos sumamente orgullosos.

En política exterior hemos mantenido los principios constitucionales, no solo porque esa es nuestra obligación sino por convicción propia: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto; la protección y promoción de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

En este marco, subrayo la relación con el gobierno de los Estados Unidos, que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento.

Quizá uno de los aspectos más dolorosos ha sido el trato que han recibido las y los mexicanos a través de detenciones y la dolorosa muerte de 17 de nuestros connacionales en centros de detención y operativos.

Frente a ello, además de los canales diplomáticos, decidimos interponer denuncias en los casos en que fue necesario, y les vamos a dar seguimiento y exigir que se respeten plenamente los derechos humanos de nuestras y nuestros compatriotas.

Para mejorar la atención a nuestros paisanos y para que sepan que los Consulados son espacios de entendimiento y acompañamiento, de resolución, transformamos la atención consular: la simplificamos, la acercamos y, sobre todo, la hicimos más humana.

Hoy, todos nuestros cónsules tienen la responsabilidad de acercarse a las comunidades, escuchar sus necesidades y defender sus derechos.

Con el programa “México te abraza”, hemos apoyado a más de 281,000 compatriotas que han regresado de los Estados Unidos, con alimentos calientes, traslado a sus comunidades, atención médica y psicológica, y documentos de identidad.

En materia comercial, tenemos diálogo permanente con el gobierno de los Estados Unidos y esperamos llegar a un entendimiento.

En materia de seguridad, hemos alcanzado acuerdos de colaboración que parten de cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

En México queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones. Pero cooperación no significa sometimiento. Amistad, no significa renunciar a nuestros principios.

Y mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano. Y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte.

En estos 23 meses de grandes cambios hemos mostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario, sabemos dialogar y nos entendernos como un país democrático.

Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la Vida Pública.

Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos; lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad.

Los ojos del mundo están puestos en México, porque aquí un pueblo grande ha decidido escribir su propia historia.

Consolidamos un proyecto que nace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar.

México no se somete ni se detiene.

México es libre, es soberano y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro que proviene de nuestro legado de grandeza.

Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo.

Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos.

No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días. Esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello, y justamente por ello, insistimos en que solo con honestidad se dan verdaderamente resultados. Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino.

¡Que viva nuestra independencia!