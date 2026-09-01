Segundo Informe de Gobierno en Seguridad III

Debe medirse por cambios en factores de riesgo y protección: abandono escolar, violencia familiar, consumo problemático, reclutamiento de jóvenes, victimización, reincidencia, presencia criminal y cohesión comunitaria.

El informe ofrece actividades; ofrece poca evidencia sobre si las comunidades intervenidas cambian.

Plan Michoacán: políticas públicas de aparador

El caso de Michoacán resulta particularmente revelador porque el informe incluye el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia dentro de la estrategia preventiva.

La apuesta integra seguridad con desarrollo económico, educación, salud, vivienda y espacios públicos. Esa amplitud es necesaria.

Pero cuanto más amplio es un programa, más difícil resulta atribuir resultados.

Si disminuye el homicidio, ¿qué componente funcionó?

Si no disminuye, ¿qué parte falló?

Sin línea base, metas territoriales y evaluación independiente, la coordinación puede convertirse en una palabra que explica todo y demuestra poco.

Reclutamiento forzado, esa prevención sin rumbo

La prevención enfrenta también el reclutamiento criminal.

Un territorio puede recibir actividades comunitarias y seguir siendo semillero de jóvenes para organizaciones delictivas si éstas controlan empleo, movilidad y vida social. El informe habla de causas estructurales, pero las mide poco.

No basta intervenir el espacio público; hay que disputar al crimen su capacidad de gobernar la economía y expectativas comunitarias.

Aquí aparece una conclusión incómoda: México está construyendo una arquitectura policial más sofisticada, pero todavía no demuestra que esa arquitectura sea homogénea.

Las mejores capacidades federales pueden coexistir con policías municipales débiles. Y una estrategia nacional falla precisamente en esos puntos de menor capacidad.

La fragilidad territorial

El diseño muestra por qué la policía local es crítica.

Las Mesas de Paz Regionales pretenden traducir decisiones nacionales a operaciones territoriales.

Pero la coordinación puede generar dependencia: cuando la federación concentra inteligencia y capacidad táctica, los gobiernos locales pueden convertirse en ejecutores, no en instituciones capaces de producir conocimiento criminal propio.

La federalización funcional no consiste en centralizarlo todo, sino en elevar capacidades locales.

La formación policial: La eterna deuda académica con los policías

El informe también señala la creación de modelos homologados para academias, unidades de investigación y centros de comando.

Es una oportunidad.

Pero los modelos no sustituyen presupuesto, mandos profesionales, mantenimiento tecnológico ni controles internos. México ha acumulado protocolos impecables sobre el papel y capacidades irregulares en territorio.

El desafío es impedir que la nueva arquitectura reproduzca esa enfermedad: instituciones modernas con resultados desiguales.

Por eso la profesionalización debe evaluarse con una pregunta sencilla: ¿qué puede hacer hoy un policía que no podía hacer hace dos años?

Si la respuesta se limita a tener un certificado, asistir a cursos o utilizar una plataforma, la reforma es administrativa.

Si puede investigar, preservar evidencia, intervenir con legalidad, resistir corrupción, trabajar con fiscales y resolver problemas concretos, entonces comienza a ser institucional.

El cuarto problema, por tanto, no está solamente afuera, en las calles.

Está detrás de los muros.

Un Estado que pretende controlar el crimen debe demostrar también que controla sus cárceles, sus comunicaciones, sus redes internas y su capacidad de reinserción.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.