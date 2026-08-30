Segundo Informe de Gobierno en Seguridad I

El uso de la Inteligencia

La nueva arquitectura de inteligencia merece reconocimiento y sospecha simultáneos.

La reforma constitucional del artículo 21 amplió facultades y el informe coloca al Centro Nacional de Inteligencia y a las nuevas unidades policiales en el centro del modelo. La dirección es correcta:

México necesitaba abandonar la reacción puramente territorial y construir investigación criminal. Pero inteligencia no significa acumular bases de datos. Significa convertir información en hipótesis, hipótesis en objetivos, objetivos en investigaciones y éstas en casos judicialmente sólidos.

La operaciones y los detenidos ¿Tarea incompleta?

El informe registra 31,191 detenidos por delitos de alto impacto y grandes aseguramientos: más de 81 toneladas de metanfetamina, 82 de marihuana, 43 de cocaína, más de 16,000 armas y más de 32,000 vehículos.

La magnitud impresiona.

Sin embargo, una política criminal madura no mide su éxito por el peso de la droga confiscada ni por el número bruto de detenidos. Pregunta quiénes fueron detenidos, qué estructuras dirigían, qué activos financieros fueron intervenidos, cuántas investigaciones llegaron ante un juez y cuántas sentencias confirmaron la responsabilidad penal.

La Operación Frontera Norte ofrece otro ejemplo.

La Operación Frontera Norte reporta 10,295 personas detenidas, 109 toneladas de droga, 6,143 armas y más de 1.5 millones de cartuchos asegurados. Son resultados importantes, pero también muestran el tamaño del flujo criminal que sigue atravesando el territorio.

El informe no ofrece una estimación de cuánto representa lo asegurado respecto del flujo criminal total. Sin ese denominador, el número puede ser espectacular y estratégicamente insuficiente.

Por eso el primer balance debe ser incómodo.

El informe contiene señales reales de mejora, especialmente en homicidio, pero convierte esas señales en una narrativa totalizante de eficacia.

El dato permite afirmar que hay una reducción; no permite afirmar que el modelo completo ya funciona.

La pregunta decisiva queda abierta: ¿la caída de la violencia es sostenible, territorialmente homogénea y acompañada por una justicia capaz de cerrar el ciclo?

El mapa de la violencia

El mapa obliga a moderar el triunfalismo.

Entre enero y julio de 2026, siete entidades concentraron 49% de las víctimas de homicidio doloso. Guanajuato encabezó con 884 víctimas, seguido por Baja California con 847 y Chihuahua con 832; Sinaloa registró 735 y Michoacán 488.

La caída nacional convive con corredores donde la violencia conserva intensidad extraordinaria. El promedio nacional puede mejorar mientras determinados territorios continúan viviendo una emergencia criminal.

También debe separarse percepción de seguridad de incidencia registrada.

El informe celebra que la delincuencia ya no aparezca entre las tres principales preocupaciones urbanas en junio de 2026, cuando baches, agua y coladeras ocuparon los primeros lugares. Es significativo, pero no demuestra por sí mismo que el delito haya dejado de condicionar la vida social.

La ENSU mide ciudades y percepciones, mientras las carpetas dependen de denuncia, clasificación ministerial y capacidad institucional. Son instrumentos diferentes. Utilizarlos juntos sin explicar sus límites puede producir una sensación de convergencia estadística que exige demostración.

Esa pregunta conduce al segundo problema: saber dónde está ocurriendo realmente la reducción y qué territorios continúan pagando el precio más alto.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

