Segundo Informe de Gobierno en Seguridad II

La investigación cómo “premisa” y cómo resultado

El documento reporta que las unidades de investigación de la Secretaría realizaron detenciones y aseguramientos derivados de acciones propias y coordinadas.

De las detenciones atribuidas a esas unidades, 80% derivó de acciones directas y 20% de colaboración. El dato muestra capacidad.

Pero una lectura estrictamente criminalística obliga a preguntar qué hay detrás de cada captura. Detener a un operador puede reducir temporalmente una amenaza; desarticular una organización exige identificar mandos, sicarios, financieros, prestanombres, proveedores, rutas, inmuebles, comunicaciones y mecanismos de corrupción.

¿Y el ataque crucial al crimen organizado?

Aquí aparece uno de los grandes silencios del informe: la inteligencia financiera.

El texto menciona coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, Hacienda, Pemex y otras instituciones, particularmente en investigaciones penitenciarias y contra redes criminales.

Sin embargo, el balance general está dominado por kilos de droga, armas, vehículos y personas detenidas.

Hay mucho menos información sobre cuentas bloqueadas, empresas fachada, beneficiarios finales, decomisos de activos, extinción de dominio o recuperación económica derivada de las investigaciones.

Esta ausencia es estratégica.

Los grandes grupos criminales mexicanos no son únicamente organizaciones armadas; son sistemas empresariales ilícitos. Pueden perder operadores y conservar capital. Pueden perder cargamentos y conservar rutas. Pueden perder sicarios y reclutar nuevos. Si el Estado no golpea la infraestructura financiera, el decomiso se convierte en costo operativo absorbible.

La Operación Frontera Norte ilustra este mapa.

En menos de once meses reporta más de 109 toneladas de droga, 6,143 armas y más de 1.5 millones de cartuchos asegurados. El volumen revela eficacia de intercepción, pero confirma la profundidad del mercado que se intenta contener.

El informe no ofrece una estimación de cuánto representa lo asegurado respecto del flujo criminal total. Sin ese denominador, el número puede ser espectacular y estratégicamente insuficiente.