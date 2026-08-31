Un año después: la pregunta pendiente sobre la Suprema Corte

No es una pregunta menor. La legitimidad de un tribunal constitucional no depende únicamente de lo que hace una vez instalado. También importa el procedimiento mediante el cual sus integrantes llegaron al cargo.

La elección judicial del 1 de junio de 2025 estuvo marcada por el fenómeno de los llamados “acordeones”: materiales físicos y digitales que indicaban a los electores los números correspondientes a determinadas candidaturas. Su existencia no fue solamente una denuncia de quienes perdieron la elección.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos documentó el fenómeno y realizó una constatación especialmente relevante: las nueve candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos para integrar la Suprema Corte habían sido promovidas en alguno de los acordeones que la misión pudo conocer.

Eso no demuestra por sí mismo quién produjo esos materiales, quién los financió ni cuántos votos fueron consecuencia de ellos. Mucho menos permite afirmar que quienes resultaron electos participaron en su elaboración o distribución.

Pero precisamente ahí se encuentra el problema.

A más de un año de aquella elección seguimos sin saber quién organizó los acordeones, cuánto costaron, de dónde provinieron los recursos para producirlos, cómo lograron distribuirse en diferentes lugares del país y cuál fue su verdadero impacto electoral.

El asunto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un proyecto de sentencia propuso incluso anular la elección al considerar acreditada una operación sistemática de propaganda prohibida. La mayoría decidió finalmente validar los resultados.

La discusión, sin embargo, no terminó ahí.