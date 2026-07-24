Déficits para cumplir con el derecho humano al trabajo

Exclusión

Vivimos la paradoja de enfrentar escasez de personal, vacantes no cubiertas y alta rotación, mientras millones de personas no tienen trabajo. La ilusión de un país sin desempleo es absurda. Confundir desocupación con el desempleo completo es ver sólo la punta del iceberg.

La desocupación (1.6 M, 2.55%) refleja solo a quienes buscaron trabajo activamente la semana previa. Pero hay otras 4.9 M "disponibles" que no buscan porque consideran que no tienen posibilidades (aunque lo hicieron recientemente). En total, el desempleo completo alcanza 6.5 M de personas, con una tasa ajustada de 9.7%, mayor para mujeres: 14% y jóvenes: 15%.

Además, hay que visibilizar a personas no disponibles para trabajar, que podrían y necesitan hacerlo: Hay 15.2 M que no buscan trabajo por asumir labores de cuidado no remunerado en su hogar, 94% (14.3 M) son mujeres. Esta exclusión, con claro sesgo de género, puede enfrentarse si pasamos de hablar del sistema de cuidados a actuar: estancias infantiles, escuelas de horario ampliado y otros servicios que faciliten a las mujeres que así lo decidan incorporarse al trabajo remunerado.

Precariedad

La otra cara del déficit es trabajar en condiciones precarias. Su expresión más clara y medible es la carencia de acceso al seguro social: servicios de salud y protección al ingreso ante enfermedad, embarazo o vejez. Hoy, 35.9 M carecen de él (61%). Son la expresión más nítida de la informalidad.

Como he mostrado en colaboraciones recientes, la "informalidad" refleja en realidad a personas que se ganan la vida "como pueden" en trabajos precarios sin derechos laborales (Ver Expansión 9/1/2026 , 23/1/2026 ó 10/7/2026 ). De 32.6 M con trabajos informales, 99.5% carecen de seguro social y 87% se concentran en micronegocios (con 1 a 10 personas ocupadas).

La otra forma de precariedad es la carencia de salario suficiente. Sin embargo, como los datos de la ENOE reflejan cada vez menos el ingreso laboral real, pues muchas personas declaran ingreso “0”, dejamos pendiente ese análisis para un siguiente reporte del Termómetro Salarial basado en datos del IMSS.