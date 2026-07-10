Del “resico” al monotributo

Los CE recuperan información sobre las unidades económicas (UE) con establecimientos en zonas urbanizadas, por tanto, no consideran UE del sector rural (agropecuarias, pesqueras, forestales) ni UE sin establecimiento. En cambio, la ENOE capta información de todas las UE, pero únicamente desde la perspectiva de la ocupación.

La definición de los CE para las UE informales es muy precisa: tienen hasta 5 personas ocupadas, no pagan contribuciones a la seguridad social, no forman parte de otra empresa con varios establecimientos, no tienen personal contratado por otra razón social, no pagan servicios de contabilidad, legales, de mercadotecnia. Si reúnen todas esas características, Inegi las cataloga como UE informales y su información se contabiliza en las cuentas nacionales como “economía informal”.

El dato más reciente de los CE 2024 contabiliza 3.5 millones de UE informales, que representan 67% de las UE micro y 62% del total de las UE del país. Queda claro: cualquier otra forma o modalidad de “informalidad” -como la evasión fiscal o de la seguridad social- en UE con más de 5 personas ocupadas no se cataloga como UE informal.

Por su parte, la ENOE contabiliza a personas ocupadas que tienen “trabajos informales”. La definición de Inegi del “trabajo informal” aplicando estándares estadísticos internacionales combina dos situaciones, sin duplicarlas en la cuenta: personas ocupadas en unidades económicas informales y/o en trabajos que no reconocen la relación laboral y específicamente la afiliación a la seguridad social.

La combinación de ambos criterios complica, pero la realidad de vulnerabilidad de los trabajos es la clave, son trabajos precarios, sin protección social, ni derechos laborales. De hecho, 99.9% de los trabajos informales carecen de afiliación al seguro social.

El dato más reciente sobre “ocupación informal” contabiliza 32.6 millones de personas (M) esto es una tasa de informalidad laboral de 55% sobre el total de la población ocupada (59.6 M). La ENOE también reporta que 35.9 M carecen de afiliación al seguro social.