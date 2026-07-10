Del “resico” al monotributo

Si bien, es indudable que la “bancarización” y medidas de desarrollo emprendedor pueden contribuir a la creación de negocios formales, el nudo gordiano de la informalidad son los incentivos para vincular el registro fiscal de las UE micro (incluyendo el autoempleo) con la afiliación al seguro social de quienes trabajan en ellas.
El “Régimen de Incorporación Fiscal” creado en 2014 -en proceso de extinción- y ahora el “Régimen Simplificado de Confianza– Resico” creado en 2022, se concentraron sólo en facilitar y subsidiar el pago de impuestos (ISR).
Pero para enfrentar la raíz de la informalidad, el camino es el “monotributo” implementado ya en Uruguay, Argentina y otros países, que establece un pago único para pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia, que unifica tanto impuestos: ISR e IVA, como contribuciones al seguro social.
Mientras sea posible tener RFC, emitir facturas fiscales (CFDI) y pagar ISR sin afiliarse al IMSS, el principal incentivo a la informalidad provendrá de la política fiscal, peor aún si el Resico es tan generoso en sus límites de ingreso y subsidio de impuestos. (Por ejemplo, el Resico cobra 3% de ISR a personas físicas con ingresos mensuales de ¡290,000 pesos al mes!, mientras que si son asalariadas pagan 15%, si ganan la décima parte: 30,000 al mes).
Para enfrentar la informalidad de raíz, urge crear un pago único, como el “monotributo” que combine inseparablemente los impuestos y las contribuciones. Si además creamos un monotributo con un subsidio gradualmente decreciente como era el RIF, el impacto sería múltiple y mayor el alcance. Para ello, se podría asignar una parte del subsidio para “IMSS Bienestar” a este propósito.
Es hora de arreglar el Resico, creando el “monotributo”, crear un acceso subsidiado al IMSS para micronegocios y autoempleados es el incentivo imprescindible para la formalidad.
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Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.