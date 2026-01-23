Para acabar con la informalidad: un “puente” de transición al IMSS

Para dimensionar el problema: de los 33 millones de trabajos informales, únicamente el 0.1% tiene acceso al seguro social. Esta exclusión adopta formas diversas. La informalidad es masiva en el trabajo por cuenta propia (88%), en micronegocios (84%), en el campo (86%) y en el trabajo doméstico (95%). No es un fenómeno homogéneo, pero su raíz es común: el acceso a la salud condicionado a un empleo formal, un mecanismo que excluye a la mayoría (55%).

El epicentro del desafío son los micronegocios, que concentran a 20 millones de trabajadores informales. Estos no son, en su mayoría, empresas en ciernes; son estrategias de supervivencia. Pretender que se “formalicen” bajo las reglas actuales es ilusorio. Por ello, la vía realista es tender un “puente” que los conecte con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este puente permite superar dos grandes mitos. Primero, que la informalidad es un estado permanente. La realidad es dinámica: cada mes, el IMSS registra alrededor de 1.5 millones de altas y bajas. Cientos de miles de personas oscilan entre la protección y la desprotección, en una montaña rusa de derechos que nadie debería sufrir. Segundo, que los sistemas de salud deben mantenerse separados. Hoy, el IMSS atiende de facto a más del 90% de la población. La segmentación institucional es un obstáculo administrativo, no una garantía de derechos.