El INDEP: devolverle al pueblo lo extraviado

El error federal: confundir la ley con la práctica

La federación construyó, en dos décadas, un andamiaje jurídico razonablemente sofisticado: el viejo SAE, transformado en INDEP, respaldado por la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformado apenas en noviembre pasado.

El error no está en el diseño normativo, que en el papel exige inventario, sellos, registro y trazabilidad desde el minuto uno del aseguramiento. El error está en haber tratado ese diseño como si fuera autoejecutable.

La auditoría interna del propio INDEP tuvo que reconocer que su sistema de registro tenía irregularidades tan serias que impidieron saber, con precisión, dónde estaban doscientos once vehículos y medio centenar de pantallas que llevaban años bajo resguardo institucional en Veracruz.

No los perdió el crimen organizado.

Los perdió el Estado, mientras administraba lo que le había quitado al crimen organizado. Ese matiz —quién extravía el bien una vez que ya está en custodia legítima— es la pregunta que ningún vocero ha respondido con nombre y apellido.

El error compartido: bodegas sin vigilancia, ley sin blindaje físico

Federación y estados cometieron el mismo error de diagnóstico: pensaron que la amenaza a un bien decomisado terminaba en el momento del aseguramiento.

Se equivocaron.

El predio veracruzano donde desaparecieron los vehículos fue ocupado por un sindicato de maniobristas, y el propio Instituto tuvo que presentar denuncia para recuperar el control de su propia bodega.

Un sistema que protege el papel pero no el candado es, en la práctica, un sistema decorativo.

Y esto se repite, con variaciones, en los treinta y dos Servicios Estatales de Administración de Bienes que operan sin evidencia pública de interoperabilidad entre sí ni con el sistema federal —treinta y dos islas normativas casi idénticas en el texto de ley, y absolutamente desconectadas en la práctica de fiscalización.