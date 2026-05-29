Pobreza laboral, un escándalo que llama a actuar

El triunfalismo resulta poco afortunado, pues este indicador muestra que 3 de cada 10 personas carecen de ingreso laboral suficiente para comer, es decir para superar la línea de pobreza extrema. Y más aún si se toma conciencia del escándalo que encierra el propio concepto de “pobreza laboral”, por ejemplo a la luz de la primera encíclica del Papa León XIV: “Magnífica humanidad” dada a conocer también en días pasados.

Comparto los datos y luego algunas líneas de reflexión sobre el mensaje del Papa pertinentes a esta realidad.

Los reportes sobre “pobreza laboral” creados por Coneval y que ahora retoma Inegi son un “termómetro” periódico, de corto plazo, que se actualiza trimestralmente. Sin ser la medición multidimensional oficial -que se realiza cada 2 años-, son relevantes pues el trabajo es la principal fuente de ingreso de la gran mayoría de los hogares.

Son una fuente de información muy útil, pues además del indicador nacional, Inegi -como antes Coneval- difunde también datos por estado, para ámbitos urbano y rural, para hombres y mujeres, por trabajo formal e informal. Por ejemplo en zonas rurales, el 42% de la población tiene ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria; 61% en Chiapas, 48% en Guerrero.

Un dato interesante es que si bien hay una brecha sustancial en el ingreso laboral promedio entre quienes tienen trabajo formal (11,158 pesos al mes) respecto de quienes tienen trabajo informal (5,741 pesos al mes), esta brecha no se ha incrementado desde que se inició la recuperación gradual del salario mínimo. Dicho de otra manera, el ingreso laboral promedio en trabajos informales también ha subido al mismo ritmo de 2017 a la fecha.

Es buena señal que haya reducción de la “pobreza laboral” pero es inaceptable que millones de familias carezcan de ingreso laboral suficiente para superar la línea de pobreza extrema, que no les alcance para comer.

A la luz de la nueva Encíclica Magnífica Humanidad (MH) esta realidad es un escándalo que requiere acciones efectivas y dejar de lado argumentos “técnicos” que tratan de justificar lo que en realidad constituye una condición estructural inaceptable.

La Encíclica MH está enfocada en reiterar la dignidad humana en tiempos de la Inteligencia Artificial (IA), y viene totalmente al caso, porque en su fundamentación hace un recorrido breve y sustancioso del pensamiento social de la Iglesia sobre el valor y la dignidad del trabajo y en especial sobre los riesgos del “paradigma tecnocrático en el mundo globalizado: la tendencia a dejar que la lógica de la eficiencia, del control y del lucro gobierne por sí sola las decisiones personales, económicas y sociales” (MH 92).