Después de "El Mayo": mucha violencia y pocas capacidades

La sentencia contra "El Mayo" ofrece una oportunidad para hacer un corte de caja. ¿México es hoy menos violento que en 2024? La respuesta nacional es preocupante. La del norte del país y, particularmente, la de Sinaloa lo es todavía más.

Se debe matizar la reducción del homicidio doloso

La reducción del homicidio doloso se ha convertido en el dato estelar de la administración de la presidenta Sheinbaum. Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de víctimas cayó 48% a nivel nacional. En Sinaloa disminuyó 20%. ¿Significa que el problema está resuelto? No. En la discusión pública se habla mucho de la disminución, pero muy poco del volumen de la violencia que persiste. La magnitud de la violencia que hay en el país revela la prevalencia de la crisis de criminalidad y obliga a matizar el optimismo oficial. Necesitamos pasar de “vamos muy bien” a una conclusión más real: México está lejos de la paz.

Veamos. Durante el primer semestre de 2026, México registró una tasa de 6.7 víctimas de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes. ¿Es mucho o poco? No existe un estándar internacional único, pero podemos recurrir a grupos de referencia relevantes. Como propone México Evalúa , si nos comparamos con los niveles registrados entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestra violencia es muy alta.

La comparación es pertinente porque la OCDE reúne referentes aspiracionales: buscamos parecernos a los países que han logrado reducir la violencia como Japón, no a los más violentos del mundo. Sinaloa, por su parte, alcanzó una tasa de 19.7, la tercera más alta del país y comparable con las de los integrantes más violentos de la OCDE, un grupo minoritario compuesto, por cierto, por países latinoamericanos.

¿Podemos garantizar una reducción duradera en los homicidios?

El problema no está resuelto. Suponer lo contrario puede llevarnos a bajar la guardia. La tarea de desactivar a los principales generadores de violencia debe acompañarse con instituciones capaces de gestionar la seguridad por cuenta propia. ¿Tenemos policías con capacidades para hacerse cargo? Monitorear los avances en este rubro es complicado por la falta de datos recientes, pero la información disponible muestra que hay un largo trecho por recorrer.

Las policías estatales en Sinaloa: algunos síntomas

Sinaloa resulta especialmente preocupante porque la crisis encontró a la entidad con una policía estatal pequeña frente a su demanda de seguridad. Tomando como base los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre de 2024 el estado contaba con apenas 0.53 policías estatales por cada 1,000 habitantes. Es menos de la mitad de la mediana nacional, y ocupa el lugar 29 entre las 31 entidades que reportaron información. Dicho de otro modo, los sinaloenses dispusieron de aproximadamente un policía estatal por cada 1,872 habitantes.

La insuficiencia resulta todavía más clara cuando la cantidad de personal se relaciona con los niveles de violencia. Por cada homicidio doloso registrado, Sinaloa sólo cuenta con alrededor de 2 policías estatales para enfrentarlo. Para comparar, la mediana nacional es de 8 policías. También contó con seis policías por cada 1,000 llamadas procedentes al 911, casi la mitad de la mediana nacional de 11.2. La corporación no solo es pequeña respecto de la población; también lo es frente a la demanda concreta que enfrenta.

En materia salarial, 65.6% de los policías estatales de Sinaloa recibió una remuneración superior al monto recomendado por el gobierno federal. El dato es mejor que el de algunas entidades, pero también significa que aproximadamente uno de cada tres elementos no superó ese piso salarial. No parece una condición adecuada para una corporación que enfrenta organizaciones criminales con una enorme capacidad económica, territorial y armada.

Los indicadores de formación tampoco ofrecen tranquilidad. Solo 45.7% de los policías estatales tuvo vigentes sus evaluaciones de control de confianza; 38.7%, las de competencias básicas, y 41.1%, las de desempeño. El resultado del Certificado Único Policial, que avala que un policía cuenta con formación básica para desempeñar el cargo, fue ligeramente mejor, con 58.1%, pero aun así significa que cuatro de cada diez policías no contaron con la certificación mínima.

En infraestructura, Sinaloa también se ubicó entre los últimos lugares del país. Ocupó el lugar 31 de 32 entidades en infraestructura estatal de seguridad por habitante y dispuso de 4.1 cámaras estatales por cada 10,000 habitantes, por debajo de la mediana nacional de 6.4. Al relacionar las cámaras con la violencia, la entidad contó con 13 por cada diez homicidios, frente a una mediana nacional de 30.4.