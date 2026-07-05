Feinmann descubre el narco-VAR

El silencio que debería pesar más que la denuncia
Si cinco jugadores de una selección nacional hubieran recibido amenazas específicas con datos de familiares, como afirmó Feinmann, ese hecho no se quedaría flotando en redes sociales ni sería revelado primero por un comentarista deportivo.
Se activaría de inmediato el protocolo de seguridad de delegaciones extranjeras, la FIFA emitiría un comunicado, la cancillería ecuatoriana solicitaría explicaciones formales al gobierno mexicano (con quien tiene relaciones diplomáticas rotas y que sin duda desataría un escándalo), y el Departamento de Estado estadounidense —copartícipe operativo de la seguridad mundialista— tomaría conocimiento inmediato dado que Estados Unidos coordina buena parte de la inteligencia trilateral del torneo.
Nada de eso ocurrió.
Ni la FIFA, ni la Federación Ecuatoriana, ni autoridades mexicanas ni estadounidenses confirmaron absolutamente nada.
Ese silencio institucional, sostenido durante días, no es casualidad ni encubrimiento: es la ausencia de un hecho que nunca sucedió con el nivel de gravedad que Feinmann le atribuyó.
Periodismo sin fuente es propaganda con micrófono
El oficio periodístico exige, en temas de seguridad nacional y crimen organizado, un estándar de verificación que Feinmann no aplicó.
Afirmar que "parece que está confirmado" no es informar: es especular con la certeza prestada de quien nunca tuvo que rendir cuentas por ello.
Cuando un comunicador con alcance regional atribuye a un cártel mexicano la capacidad de amenazar selectivamente a futbolistas extranjeros con información de sus familias, sin citar una sola fuente verificable, no está denunciando: está fabricando una narrativa que criminaliza a un país entero ante audiencias internacionales, en el peor momento posible, con el Mundial en desarrollo.
Especulación mediática contra hechos operativos
La diferencia entre inteligencia real y rumor de estudio de radio es precisamente la que separa el trabajo de quienes diseñamos y analizamos dispositivos de seguridad de quienes narran el crimen organizado como un personaje de ficción con motivaciones caprichosas.
El crimen organizado mexicano tiene lógicas territoriales, económicas y de control social documentadas; no tiene, según la evidencia pública, interés operativo en el resultado de un partido, y menos la capacidad de ejecutar amenazas coordinadas contra una delegación sin que ningún organismo de inteligencia lo detectara.