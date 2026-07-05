Feinmann descubre el narco-VAR

Lo dijo sin documento, sin fuente identificable, sin una sola prueba verificable.

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) nunca confirmó tal amenaza; medios ecuatorianos, incluidos periodistas presentes en la delegación, la desmintieron abiertamente en las horas siguientes.

Lo único que la FEF reconoció fue una queja por el ruido nocturno en el hotel donde se hospedaba su plantel, un reclamo logístico de otra naturaleza por completo, nada que no suceda en Sudamérica en una eliminatoria mundialista o una Copa América.

Lo que Feinmann ignora, o decide ignorar

Quien opina sobre crimen organizado y seguridad de eventos deportivos sin conocer a fondo la arquitectura operativa real del Mundial 2026 construye, en el mejor de los casos, castillos de humo.

Este torneo no se protege con buena voluntad: opera bajo un dispositivo de cooperación sin precedente en la historia del FBI, según reconoció públicamente su propio director, quien calificó el operativo como el mayor desafío de seguridad enfrentado por esa agencia.

Existe un Centro de Cooperación de Policía Internacional en Leesburg, Virginia, donde más de 200 agentes de decenas de países comparten inteligencia diariamente. Existe una llamada matutina interagencial, conocida como WISLE, donde FBI, FEMA, Seguridad Nacional y diplomáticos revisan cada mañana amenazas, actividad de cárteles y riesgos logísticos.

El FBI desplegó analistas en territorio mexicano en coordinación directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esa es la instancia que procesa cualquier indicio creíble de amenaza a una delegación, no la improvisación de un conductor de radio en Buenos Aires.