La Suprema Corte, entre la ministra y la doméstica

El episodio surgió durante la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 79/2025. La cuestión jurídica era relativamente técnica: determinar si la referencia a una “relación doméstica” satisfacía los estándares de precisión exigidos por el principio de taxatividad en materia penal. Se trata de un debate legítimo. Los tribunales constitucionales de todo el mundo dedican buena parte de su tiempo a examinar si determinadas expresiones legales son lo suficientemente claras para justificar consecuencias jurídicas, especialmente cuando están en juego sanciones penales.

Sin embargo, algo ocurrió durante la discusión. Más allá de la posición jurídica que pudiera sostenerse, la intervención de la ministra María Estela Ríos terminó transmitiendo una sensación de confusión que rápidamente desplazó el análisis del problema constitucional de fondo. En cuestión de horas, el debate dejó de ser sobre taxatividad penal y pasó a convertirse en una discusión sobre si la Corte entendía o no el significado de la palabra “doméstica”.

Sería injusto afirmar que el Pleno de la Suprema Corte estaba discutiendo una cuestión semántica elemental. No era eso lo que realmente se encontraba sobre la mesa. Pero también sería ingenuo ignorar que la intervención dejó una impresión poco favorable. Y ese es precisamente el problema.

Las ministras y ministros de la Suprema Corte tienen derecho a equivocarse. De hecho, resulta imposible ejercer la función jurisdiccional sin cometer errores. La historia constitucional está llena de criterios posteriormente abandonados, sentencias corregidas y razonamientos que el tiempo terminó desmintiendo. Lo preocupante no es el error. Lo preocupante es la percepción de improvisación.

María Estela Ríos enfrenta hoy un desafío que va más allá de este episodio concreto. Desde su llegada a la Suprema Corte ha protagonizado diversas intervenciones que han generado cuestionamientos sobre la claridad de sus argumentos y sobre la forma en que comunica sus posiciones jurídicas. El episodio del teléfono celular, algunas declaraciones posteriores y ahora la discusión sobre la expresión “doméstica” han contribuido a construir una narrativa de fragilidad argumentativa que comienza a afectar no sólo a la ministra, sino también a la institución que representa.

Porque los jueces constitucionales no sólo deben tener razón. También deben transmitir confianza. Deben convencer. Deben proyectar la imagen de que dominan los asuntos que tienen frente a sí. La autoridad de una Corte no depende exclusivamente de la corrección técnica de sus sentencias. También descansa en la percepción pública de que quienes las emiten han estudiado cuidadosamente los problemas que están resolviendo.

Sin embargo, la historia no termina ahí.