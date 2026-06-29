T-MEC, 1 de julio: ¿integración o fragmentación?

Las negociaciones formales que comienzan este 1 de julio poseen al menos cinco dimensiones estratégicas.

Primero, la renegociación debe entenderse como un problema complejo (wicked problem), en el que convergen intereses económicos, comerciales, tecnológicos, ambientales y de seguridad nacional. La discusión ya no se limita al intercambio de bienes, sino que incorpora la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad energética, la transición tecnológica, la política industrial, la protección de sectores estratégicos y la competencia por el liderazgo manufacturero en América del Norte. Esta naturaleza multidimensional exige mecanismos de gobernanza capaces de coordinar actores públicos y privados en los tres países.

Segundo, un avance significativo ha sido la firma del Acuerdo Bilateral sobre Minerales Críticos durante el presente año. Si bien responde a las prioridades de seguridad económica de Washington para asegurar insumos estratégicos para la transición energética y la industria tecnológica, también representa una oportunidad para que México fortalezca su política industrial, impulse nuevas cadenas de valor y promueva proyectos de desarrollo regional vinculados con la relocalización de inversiones. Este acuerdo refleja el nuevo paradigma regional: la competitividad dependerá cada vez más de la capacidad para garantizar seguridad económica y resiliencia productiva.

Tercero, la frontera México-Estados Unidos vuelve a consolidarse como el corazón operativo de la integración norteamericana. La eficiencia logística, la infraestructura, la facilitación comercial y la gobernanza fronteriza determinarán la competitividad de las cadenas regionales de suministro. Fortalecer cruces fronterizos inteligentes, modernizar las aduanas mediante tecnologías digitales, armonizar protocolos sanitarios y de seguridad y ampliar los mecanismos de cooperación binacional permitirá reducir costos logísticos, incrementar la certidumbre para la inversión y disminuir presiones proteccionistas derivadas de interrupciones en el comercio.

Cuarto, la agenda del T-MEC ya no responde únicamente a criterios de liberalización comercial. Hoy incorpora objetivos de seguridad industrial, transferencia tecnológica, fortalecimiento del contenido regional y nuevas reglas de origen orientadas a reducir la dependencia de proveedores externos en sectores estratégicos como los semiconductores, la industria automotriz, el acero, los minerales críticos y la electrónica avanzada. Frente a este escenario, México requiere una política industrial activa que fortalezca proveedores nacionales, fomente la innovación, incremente el contenido nacional y promueva ecosistemas regionales de manufactura avanzada vinculados al nearshoring. La consolidación de estos ecosistemas permitirá traducir la inversión extranjera en mayor productividad, empleo de calidad y desarrollo regional.

Quinto, el nuevo equilibrio geopolítico obliga a fortalecer la diplomacia económica mexicana. Resulta indispensable profundizar la cooperación con Canadá en temas estratégicos, consolidar mecanismos trilaterales de coordinación y perfeccionar los instrumentos de solución de controversias para evitar que diferencias comerciales escalen hacia conflictos políticos. Paralelamente, México debe continuar diversificando mercados y socios económicos para reducir riesgos derivados de una excesiva dependencia del mercado estadounidense, sin debilitar su posición dentro de América del Norte.