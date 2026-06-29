Cooperar para sobrevivir

La prospección que nadie quiere leer
En el horizonte de los próximos doce meses, los escenarios que merecen mayor seguimiento analítico son tres:
Primero, una depuración selectiva: renuncias, licencias y separaciones de actores considerados prescindibles, con el objetivo de proteger al liderazgo central.
Segundo, una cascada de cooperantes: el efecto dominó en el que nuevos testimonios refuerzan los anteriores y la investigación gana masa crítica.
Tercero, una crisis diplomática profunda: Estados Unidos concluye que posee evidencia suficiente para actuar de manera unilateral mediante sanciones, acusaciones formales o cancelación de visas a actores de primer nivel.
Lo que permanece claro, desde cualquier ángulo analítico, es que la distinción fundamental que determina el desenlace no es quién filtró información ni a quién.
Es si las investigaciones evolucionan hacia la segunda hipótesis: la de una estructura, no la de un individuo. Si eso ocurre, las reglas del juego bilateral cambian por completo.
Hasta ese momento, conviene distinguir con rigor entre alegaciones periodísticas, investigaciones en curso y hechos judicialmente acreditados.
Pero también conviene no confundir prudencia epistémica con comodidad política.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.