La Fiscalía eficiente que nunca desarticuló nada

El resultado está a la vista: entre el 90 y el 95% de los delitos denunciados en México no terminan en ninguna forma de sanción efectiva.

No porque las leyes sean malas.

Sino porque las instituciones que deben operarlas tienen fallas estructurales que ninguna reforma normativa ha tocado en serio.

El problema de las fiscalías mexicanas hoy no es jurídico. Es organizacional, metodológico y estratégico.

Y esa distinción importa enormemente, porque define qué tipo de intervención se necesita y cuánto tiempo seguiremos desperdiciando en diagnósticos que no se convierten en transformación.

El cuello de botella invisible: la gestión ministerial

Durante años, la narrativa dominante señaló al Poder Judicial como el responsable del colapso del sistema penal.

Los jueces eran lentos, las sentencias absurdas, los criterios inconsistentes. Había algo de verdad en ello.

Pero era una verdad incompleta que permitía a las fiscalías eludir su propia responsabilidad.

La evidencia acumulada apunta en otra dirección: una parte sustancial del rezago ocurre antes de llegar al juez.

Ocurre en la carpeta de investigación que nadie prioriza. En el ministerio público que administra expedientes en lugar de investigar fenómenos. En la fiscalía que organiza su trabajo por volumen de casos y no por impacto criminal. En la institución que mide su desempeño contando carpetas abiertas y cerradas, sin preguntarse jamás si debilitó alguna organización delictiva o protegió a alguna comunidad.

La gestión ministerial es el verdadero cuello de botella.

Y transformarla requiere algo que las reformas legales no contemplan: administración pública especializada, dirección estratégica y modelos de trabajo completamente distintos a los actuales.