De vecinos a víctimas de cártel

La Fiscalía del estado confirmó la existencia de una red dedicada al despojo de inmuebles, identificada como "Cártel Inmobiliario", en la que estarían involucrados abogados litigantes, notarios públicos, jueces, funcionarios judiciales y personal del Registro Público de la Propiedad y de Catastro.

No es un cártel en el sentido narco clásico: es algo más incómodo para el sistema, porque no opera desde la clandestinidad sino desde despachos, notarías y juzgados.

Los golpeadores que ejecutan las ocupaciones son solo el eslabón visible de una cadena de colusión que integra a agentes del Ministerio Público, jueces, actuarios, notarios, funcionarios del registro de la propiedad y policías.

Eso es exactamente lo que las seis premisas de investigación que sostienen esta columna intentan desmontar, y por eso merece una crítica sin anestesia.

Inteligencia patrimonial: la laguna que nadie quiere llenar

La primera falla estructural es de origen: no existe, en la mayoría de los municipios y estados de México, un sistema de inteligencia sobre bienes patrimoniales abandonados, intestados o en litigio que cruce información entre tesorerías, registros públicos de la propiedad y áreas de seguridad.

Se calcula que alrededor de 600,000 viviendas deshabitadas en el país están expuestas al riesgo de ser invadidas, y esa cifra —aun con la reserva metodológica que amerita cualquier estimación de este tipo— retrata la magnitud de un problema que ninguna corporación policial monitorea de forma sistemática.

No hay un padrón, no hay alertas tempranas homologadas, no hay cruce de bases de datos. Se investiga el despojo cuando ya ocurrió el despojo, nunca antes.