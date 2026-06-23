El Niño Guerrero y el mensaje que no era para él

Lo que el Tren de Aragua revela sobre la nueva clasificación de amenazas

Muchos analistas —y aparentemente quienes diseñan la política de seguridad en México— siguen mirando organizaciones como el Tren de Aragua como variantes más de cartel de drogas.

Ese diagnóstico está peligrosamente desactualizado.

Se trata de una empresa criminal multimodal que opera simultáneamente en extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, minería ilegal, secuestro, homicidio por encargo, lavado de dinero y control territorial.

Esa diversificación la hace extraordinariamente resiliente.

Pero lo más revelador no es su estructura. Es la categoría en que Washington decidió ubicarla: la misma reservada antes para el terrorismo y los actores híbridos con capacidad de afectar intereses estratégicos estadounidenses.

Cuando el Comando Sur es el actor principal, la señal es inequívoca.

Para el gobierno de Sheinbaum, sin embargo, esa señal parece procesarse únicamente como argumento para reivindicar principios de no intervención, no como dato de inteligencia estratégica que exige una respuesta institucional de fondo.

La paradoja venezolana y el error de cálculo mexicano

Uno de los detalles más reveladores de la operación es que implicó coordinación con Venezuela, un gobierno al que Washington ha calificado sistemáticamente de régimen hostil.

Cuando la amenaza criminal resultó lo suficientemente prioritaria, la cooperación en seguridad prevaleció sobre el conflicto político bilateral. La lógica cambió sin aviso: primero la seguridad, después la política.

México debería leer ese dato con una lucidez que hasta ahora ha brillado por su ausencia. El gobierno actual ha construido su postura ante Washington sobre una apuesta implícita: que la fricción retórica tiene un costo geopolítico manejable, que la narrativa de soberanía es un escudo suficiente y que la integración económica actúa como disuasivo automático ante cualquier escalamiento.

Venezuela demostró que ninguna de esas premisas es garantía cuando Washington decide que una amenaza supera el umbral de tolerancia política.

Lo que resulta particularmente preocupante no es la confrontación en sí, sino la ausencia de una arquitectura de respuesta.

El gobierno mexicano no ha articulado una estrategia clara frente a la designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, no ha fortalecido de manera visible sus capacidades de inteligencia estratégica y ha oscilado entre la negación de cifras y la minimización de amenazas cada vez que los datos contradicen su narrativa oficial de seguridad.