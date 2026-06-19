El elogio que no era elogio

A segunda vista —y con los anteojos de la inteligencia estratégica— es algo considerablemente más complejo: es un mensaje de condicionamiento envuelto en papel de regalo diplomático.

En política de seguridad internacional, los elogios públicos de este calibre casi nunca son gratuitos. Cuando una funcionaria de alto rango de Washington sale a reconocer resultados concretos de su contraparte mexicana, está haciendo al menos tres cosas simultáneamente: reconoce que México produjo resultados; demuestra que esos resultados son posibles cuando existe intercambio de inteligencia real; e implícitamente advierte que la continuidad de esa cooperación dependerá de que México mantenga ese nivel de colaboración. Es una narrativa de incentivos, sí, pero también un recordatorio de quién lleva la cuenta.

El cambio de categoría que lo cambia todo

Para entender por qué estas declaraciones son más importantes de lo que aparentan, hay que ubicarlas en el contexto político en que ocurren.

Desde enero de 2025, la administración estadounidense modificó sustancialmente su marco jurídico frente a los cárteles mexicanos: varios fueron designados como Foreign Terrorist Organizations y Specially Designated Global Terrorists.

Eso no es un cambio cosmético. Es una transformación radical del tablero.

Antes, el narco era asunto de crimen organizado transnacional.

Ahora es, formalmente, una amenaza terrorista y una prioridad de contraterrorismo. La diferencia jurídica tiene consecuencias prácticas enormes: cambian los instrumentos disponibles, los presupuestos asignados, las agencias involucradas y, sobre todo, las justificaciones legales para actuar —incluso fuera del territorio estadounidense.

Qué significa realmente "entregar objetivos estratégicos"

Cuando se habla de cooperación en este nuevo marco, no se habla únicamente de extradiciones de líderes visibles.

En lenguaje de inteligencia estratégica, los "objetivos de alto valor" abarcan un espectro mucho más amplio: localización mediante inteligencia técnica y humana, desarticulación de redes logísticas y financieras, aseguramiento de infraestructura criminal, identificación de operadores internacionales, y —aquí viene lo políticamente más sensible— mapeo de redes de protección institucional. Políticos, empresarios, funcionarios públicos: todos pueden convertirse en objetivos de investigación federal estadounidense si existen elementos que los vinculen con organizaciones ahora designadas como terroristas.

La propia Carter dejó caer esa advertencia: las investigaciones no se limitarían a los cárteles, sino también a quienes les brinden cobertura política.

Esa afirmación no es menor.

Es la declaración de que el perímetro de la presión estadounidense se ha ampliado considerablemente.

Los riesgos de una cooperación sin reglas propias

Lo que pocas veces se discute con franqueza en México es que una cooperación intensa también tiene costos soberanos.

Si el intercambio de inteligencia fluye generosamente hacia Washington sin marcos jurídicos claros de reciprocidad y rendición de cuentas, México podría encontrarse en una situación paradójica: siendo más vulnerable —no menos— a la presión unilateral estadounidense.

Los riesgos de una eventual reducción de la cooperación son conocidos: deterioro de la confianza bilateral, menor flujo de inteligencia técnica y humana, incremento de investigaciones y sanciones financieras del Departamento del Tesoro, y el fortalecimiento interno, en Washington, de la narrativa que justifica respuestas cada vez más unilaterales. Pero los riesgos del extremo opuesto —cooperar sin límites, sin condiciones propias, sin agenda nacional clara— son igualmente serios.