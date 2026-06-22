60 días para Irán, cero para México

Dos actos en un solo escenario, una sola lógica: Washington cerró un frente para abrir otro.

Y el frente que se abre está aquí.

La lectura superficial celebra el acuerdo con Irán como una victoria de la diplomacia.

La lectura estratégica lo descifra como lo que es: una decisión pragmática motivada por el terror a una recesión global y por la aritmética electoral de los midterms de noviembre. Trump negoció con Teherán no porque haya abandonado la doctrina de la presión máxima, sino porque el costo de no hacerlo amenazaba su agenda doméstica.

Eso revela la lógica profunda de este presidente: no hay principios, hay costos.

Y México, a diferencia de Irán, no ha encontrado la forma de hacerse costoso.

La trampa de las cifras y el espejo roto

El gobierno de Sheinbaum ha construido su credibilidad en seguridad sobre una narrativa de reducción de homicidios. Es una apuesta políticamente comprensible pero estratégicamente suicida en el contexto bilateral que hoy enfrenta el país.

Washington no mide el éxito en seguridad por tasas de homicidio nacional. Lo mide por flujos de fentanilo, por control territorial de los cárteles y por disposición real a la cooperación de inteligencia.

En los tres indicadores, México está en posición de debilidad estructural, y ninguna conferencia matutina puede cambiar eso.

El problema es más profundo

La narrativa oficial ha generado un espejo roto: el gobierno se mira en él y ve éxito; Washington se asoma y ve un Estado que perdió el control. Esa brecha de percepción no es inocente.

Es exactamente el material con el que la administración Trump fabrica su justificación de presión.

Mientras México celebra cifras de reducción que el propio sistema de información no valida con rigor metodológico independiente, el Secretario de Defensa Pete Hegseth lanza la advertencia que resume todo el escenario bilateral en una frase: "intervengan vs. cárteles para que nosotros no tengamos que hacerlo".

Eso no es diplomacia. Es un ultimátum con fecha de vencimiento.