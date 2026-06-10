México frente a su mayor desafío: educar con resultados o quedarse atrás

Hoy, esa condición no está garantizada. Durante años se ha priorizado ampliar la cobertura educativa, y ese esfuerzo merece reconocimiento. Sin embargo, permanecer en la escuela no es sinónimo de aprender. Millones de estudiantes avanzan en el sistema sin haber desarrollado las habilidades básicas que les permitan comprender, analizar y resolver problemas. Esa es la verdadera fractura.

No se trata de una discusión técnica. Es una definición de futuro. Cuando un país no forma talento con las capacidades que exige su entorno, limita su productividad, frena la innovación y cierra oportunidades de movilidad social. La educación deja de ser un motor de desarrollo y se convierte en un factor de desigualdad.

México se ubica entre los últimos lugares de la OCDE en evaluación de aprendizajes. Apenas una proporción limitada de estudiantes alcanza niveles mínimos en matemáticas, lectura y ciencias. Al mismo tiempo, el rezago educativo sigue creciendo y la deserción, especialmente en niveles medio superior y superior, continúa siendo un desafío estructural.

A ello se suman condiciones que no pueden ignorarse: escuelas sin infraestructura adecuada, brechas regionales profundas y entornos inseguros que afectan directamente el aprendizaje. No es posible hablar de calidad educativa cuando miles de niñas y niños no cuentan con espacios dignos o seguros para estudiar.

Necesitamos pasar de un modelo centrado en la permanencia a uno enfocado en el aprendizaje efectivo. Eso implica medir, evaluar y corregir. Implica reconocer que sin resultados no hay política pública que funcione.

También exige una visión de futuro. El mundo del trabajo está cambiando a una velocidad sin precedentes. La inteligencia artificial, la digitalización y la automatización están redefiniendo las habilidades que serán necesarias en los próximos años. Pensamiento crítico, capacidades analíticas, competencias digitales y aprendizaje continuo, son elementos indispensables.

He insistido en que la educación debe vincularse de manera efectiva con el sector productivo. Como una estrategia concreta para cerrar la brecha entre lo que se enseña y lo que se necesita. Modelos como la educación dual, la formación técnica y la actualización permanente de planes de estudio son parte de la solución.