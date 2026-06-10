México atraviesa un momento decisivo. La relocalización de cadenas productivas, la integración regional y la innovación tecnológica abren oportunidades que hace apenas una década parecían lejanas. Pero hay una condición que define si el país podrá aprovecharlas o dejarlas pasar: la calidad de su educación.
México frente a su mayor desafío: educar con resultados o quedarse atrás
Hoy, esa condición no está garantizada. Durante años se ha priorizado ampliar la cobertura educativa, y ese esfuerzo merece reconocimiento. Sin embargo, permanecer en la escuela no es sinónimo de aprender. Millones de estudiantes avanzan en el sistema sin haber desarrollado las habilidades básicas que les permitan comprender, analizar y resolver problemas. Esa es la verdadera fractura.
No se trata de una discusión técnica. Es una definición de futuro. Cuando un país no forma talento con las capacidades que exige su entorno, limita su productividad, frena la innovación y cierra oportunidades de movilidad social. La educación deja de ser un motor de desarrollo y se convierte en un factor de desigualdad.
México se ubica entre los últimos lugares de la OCDE en evaluación de aprendizajes. Apenas una proporción limitada de estudiantes alcanza niveles mínimos en matemáticas, lectura y ciencias. Al mismo tiempo, el rezago educativo sigue creciendo y la deserción, especialmente en niveles medio superior y superior, continúa siendo un desafío estructural.
A ello se suman condiciones que no pueden ignorarse: escuelas sin infraestructura adecuada, brechas regionales profundas y entornos inseguros que afectan directamente el aprendizaje. No es posible hablar de calidad educativa cuando miles de niñas y niños no cuentan con espacios dignos o seguros para estudiar.
Necesitamos pasar de un modelo centrado en la permanencia a uno enfocado en el aprendizaje efectivo. Eso implica medir, evaluar y corregir. Implica reconocer que sin resultados no hay política pública que funcione.
También exige una visión de futuro. El mundo del trabajo está cambiando a una velocidad sin precedentes. La inteligencia artificial, la digitalización y la automatización están redefiniendo las habilidades que serán necesarias en los próximos años. Pensamiento crítico, capacidades analíticas, competencias digitales y aprendizaje continuo, son elementos indispensables.
He insistido en que la educación debe vincularse de manera efectiva con el sector productivo. Como una estrategia concreta para cerrar la brecha entre lo que se enseña y lo que se necesita. Modelos como la educación dual, la formación técnica y la actualización permanente de planes de estudio son parte de la solución.
Pero hay condiciones básicas que deben atenderse primero. Se requieren escuelas seguras, infraestructura digna y conectividad. Se necesita fortalecer la formación docente y avanzar hacia esquemas de evaluación que permitan mejorar el desempeño educativo. Se requiere incorporar el inglés y las habilidades digitales desde etapas tempranas. Y, sobre todo, se necesita colocar el aprendizaje en el centro de todas las decisiones.
Existen avances en el enfoque educativo actual, particularmente en su intención de colocar al estudiante en el centro. Pero esa visión debe complementarse con mecanismos claros de medición y mejora continua. Sin evaluación, no hay forma de saber si estamos avanzando.
Si queremos crecimiento sostenido, necesitamos talento. Si queremos atraer inversión, necesitamos capacidades. Si queremos reducir desigualdades, necesitamos aprendizaje de calidad.
La discusión educativa debe dejar de ser secundaria. Debe ocupar el lugar central en la agenda nacional. Porque en el fondo, la pregunta es qué país estamos dispuestos a construir.
México tiene con qué competir. Pero sin educación de calidad, no tendrá con qué sostener ese futuro. Y ese es un riesgo que no podemos permitirnos.
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Nota del editor: Juan José Sierra Álvarez es Presidente Nacional de Coparmex. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.