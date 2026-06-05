¿Por qué protesta la CNTE en junio de 2026 y qué piden exactamente los maestros?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) suman cinco días de huelga nacional en diversas entidades con mayor presencia en la CDMX donde realizan marchas, bloqueos y mantienen un plantón en inmediaciones del Zócalo de la CDMX con personal proveniente de varias secciones del país.
A pesar de que varios de sus líderes sostienen mesas de diálogo con integrantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob), éstos amagan a que se cumplan a cabalidad sus exigencias y en caso de que no suceda, extenderán sus movilizaciones al 11 de junio y durante el Mundial de Futbol.
Publicidad
Exigen presencia de Sheinbaum
Los maestros disidentes exigen que en las mesas tripartitas en las que participan representantes de los gobiernos federales, estatales, que también asista la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dicho que no acudirá.
Además, en la conferencia de prensa de este 5 de junio, la presidenta de negó que vaya a desalojar a los maestros por la fuerza del plantón que mantienen en las inmediaciones del Zócalo de la CDMX.
“Respetamos a los maestros y maestras de México, siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo en las manifestaciones violentas, siempre hemos creído en manifestaciones pacíficas”, expresó en la Mañanera del Pueblo.
La mandataria federal reiteró que los maestros disidentes ya están siendo atendidos por los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación, Mario Delgado.
Publicidad
Aumento al salario del 100%
Los maestros de la CNTE también quieren un aumento salarial del 100%, algo que el gobierno federal por cuestiones de presupuesto no puede cumplir.
La mandataria federal recordó que durante el periodo neoliberal, los aumentos al salario mínimo de los profesores era de apenas 3% o 4%, apenas la inflación, se generó un esquema a través de la Reforma Educativa en la que podrían acceder a un mayor salario con base a evaluaciones, pero esto cambió con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), por lo que estamos hablando con los profesores para mejorar esa condición de evaluación.
“El incremento salarial inició en 6% y terminó en 10%; en dos años hemos dado aumentos salariales determinados por el presupuesto público”, destacó la presidenta.
El secretario de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que se presentaron propuestas a la CNTE que consiste en instalar el 15 de junio una mesa de trabajo para diseñar una iniciativa de reforma para la eliminación de la USICAMM, y del 16 al 20 de julio, analizar la situación actual del sistema de promoción y plazas docentes.
Abrogación a la Ley del ISSSTE
La Ley del ISSSTE de 2007 resultó de una reforma que se aprobó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa que cambió el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, incluidos los maestros.
Dicha reforma sumó las “cuentas individuales”, similar al sistema de Afore usado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que obliga a que los maestros aporten a dicha cuenta, administrada por un Afore o por Pensionissste, para tener una pensión.
Sin embargo, durante sus manifestaciones, afirman que los bajos salarios les impiden dar estas aportaciones.
La Ley del ISSSTE 2007 contempla un aumento en la edad necesaria àra jubilarse, lo que afecta sus prestaciones, argumentan.
Ante esta situación, los disidentes exigen lo siguiente:
Eliminar el sistema de cuentas individuales
Eliminar las Afores y la UMA en pensiones
Implementar un esquema similar al anterior, financiado por el Gobierno Federal y las aportaciones colectivas
Jubilación a una menor edad y reducir los requisitos para obtenerla.
Publicidad
Las manifestaciones, plantones y toma de carreteras continúan en medio de las negociaciones que también sostienen integrantes de la CNTE con representantes de la SEP y Segob que piden que sus exigencias las realicen de manera pacífica.
Líderes de la CNTE que estuvieron en la mesa de negociación con el gobierno federal, informaron el 4 de junio que mantendrán sus movilizaciones a nivel nacional debido a que las propuestas que recibieron no resuelven de fondo sus demandas