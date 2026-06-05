¿Por qué protesta la CNTE en junio de 2026 y qué piden exactamente los maestros?

Aumento al salario del 100%

Los maestros de la CNTE también quieren un aumento salarial del 100%, algo que el gobierno federal por cuestiones de presupuesto no puede cumplir.

La mandataria federal recordó que durante el periodo neoliberal, los aumentos al salario mínimo de los profesores era de apenas 3% o 4%, apenas la inflación, se generó un esquema a través de la Reforma Educativa en la que podrían acceder a un mayor salario con base a evaluaciones, pero esto cambió con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), por lo que estamos hablando con los profesores para mejorar esa condición de evaluación.

“El incremento salarial inició en 6% y terminó en 10%; en dos años hemos dado aumentos salariales determinados por el presupuesto público”, destacó la presidenta.

Eliminar el USICAMM

El secretario de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que se presentaron propuestas a la CNTE que consiste en instalar el 15 de junio una mesa de trabajo para diseñar una iniciativa de reforma para la eliminación de la USICAMM, y del 16 al 20 de julio, analizar la situación actual del sistema de promoción y plazas docentes.

Abrogación a la Ley del ISSSTE

La Ley del ISSSTE de 2007 resultó de una reforma que se aprobó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa que cambió el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, incluidos los maestros.

Dicha reforma sumó las “cuentas individuales”, similar al sistema de Afore usado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que obliga a que los maestros aporten a dicha cuenta, administrada por un Afore o por Pensionissste, para tener una pensión.

Sin embargo, durante sus manifestaciones, afirman que los bajos salarios les impiden dar estas aportaciones.

La Ley del ISSSTE 2007 contempla un aumento en la edad necesaria àra jubilarse, lo que afecta sus prestaciones, argumentan.

Ante esta situación, los disidentes exigen lo siguiente: