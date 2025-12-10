La extorsión, la mayor amenaza para el empleo en México

El desafío no es nuevo, pero sí ha alcanzado una dimensión que no habíamos visto. La violencia dejó de ser un fenómeno acotado y se convirtió en un factor que erosiona la certidumbre económica, debilita instituciones y fragmenta comunidades. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, no solo estremeció a la opinión pública sino que hizo evidente la profundidad del enojo social y la percepción de vulnerabilidad que atraviesa profesiones, edades y regiones.

En este contexto, es imposible ignorar que la extorsión ocupa un lugar central en la crisis que enfrentamos. En lo que va del año, México ha registrado 8,585 víctimas de extorsión (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2025), un aumento de 5.2% respecto al año anterior. En los 43 municipios fronterizos, este delito creció 15.2%. Y estas cifras no consideran la “cifra negra”, que representa la enorme cantidad de casos que no se denuncian por miedo o desconfianza.

La realidad es contundente: la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país. A quien dirige una microempresa desde su casa, a la mujer que emprendió para sostener a su familia, al joven que abrió un taller con sus ahorros, al productor agrícola que resiste para no cerrar. La extorsión es el delito que mata a las mipymes, que generan el 70% del empleo nacional, y no solo cierra negocios: destruye patrimonios construidos a lo largo de años por familias, trabajadores y comunidades enteras.

No se trata únicamente de dinero. La extorsión define quién puede abrir, quién puede invertir, quién puede permanecer en un territorio. Se ha convertido en un mecanismo de control económico que altera mercados completos, inhibe la competencia, fortalece redes ilícitas y provoca una migración silenciosa: familias que huyen en cuanto pueden, comerciantes que abandonan sus proyectos, jóvenes que renuncian a emprender por miedo.

No todo es falla institucional. También existen zonas donde se han logrado progresos, como Tijuana, que ha enfrentado ciclos complejos, pero donde la colaboración social, la presión ciudadana y la participación de sectores productivos han demostrado que sí es posible revertir tendencias cuando la autoridad responde y la comunidad acompaña. Estos casos deben inspirar soluciones replicables en otras regiones.

Para enfrentar la extorsión, México necesita una estrategia nacional, no una sucesión de esfuerzos aislados. Esto implica coordinar policías estatales y municipales, fortalecer a las fiscalías, desarticular redes de corrupción, invertir en inteligencia financiera y, sobre todo, garantizar presencia territorial. Ninguna estrategia será suficiente si las corporaciones locales carecen de capacitación, recursos o integridad.

La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión representa una herramienta indispensable para homologar criterios en todo el país y cerrar los vacíos legales que fomentan la impunidad. No es una ley más; es una pieza clave para reconstruir el Estado de Derechos en torno a uno de los delitos más devastadores de la actualidad.