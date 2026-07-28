Contrainteligencia: la palabra que asusta a los políticos

Un estudio comparado reciente sobre la derecha radical en América Latina – “The Far Right in Latin America”-, sostiene que nuestro país no ha producido, hasta ahora, un movimiento de ultraderecha equiparable al de Argentina, Brasil o El Salvador.

Es una hipótesis seria, construida con metodología académica.

Pero desde la trinchera de la inteligencia estratégica, una hipótesis académica no es una garantía de seguridad nacional.

La ausencia de un fenómeno visible no equivale a la ausencia del riesgo.

Inteligencia: ver antes de que el fuego prenda

La función de la inteligencia estratégica nunca ha sido reaccionar al incendio, sino detectar el humo.

En el terreno de la radicalización política, eso significa monitorear —con rigor, no con paranoia— los ecosistemas digitales donde se gestan los relatos de odio, los liderazgos emergentes que construyen enemigos internos, y los puntos de fractura social que cualquier extremismo, de izquierda o de derecha, sabe explotar: desigualdad, desconfianza institucional, inseguridad cotidiana, frustración generacional.

La inteligencia bien hecha no juzga ideologías; identifica patrones de riesgo.

No se trata de vigilar opiniones, sino de anticipar cuándo una narrativa de agravio legítimo se convierte en combustible para la violencia política o la ruptura institucional.

Contrainteligencia: neutralizar sin censurar

Aquí está el punto más delicado, y el que México menos ha desarrollado.

Contrainteligencia no significa silenciar voces incómodas; significa identificar y desactivar operaciones de manipulación, financiamiento opaco, injerencia extranjera y campañas coordinadas de desinformación que buscan polarizar a la sociedad desde ambos extremos del espectro.

Porque aquí conviene ser honesto: el radicalismo no tiene un solo rostro.

Mientras en otras regiones la ultraderecha capitaliza el miedo y la nostalgia autoritaria, en América Latina ha sido históricamente el radicalismo de izquierda —bajo distintos disfraces populistas, revolucionarios o "antisistema"— el que con mayor frecuencia ha erosionado instituciones, capturado poderes y normalizado la confrontación como método de gobierno. Ignorar ese flanco por comodidad ideológica sería un error estratégico tan grave como ignorar el otro.