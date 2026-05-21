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México

Millones de menores en México estudian y trabajan al mismo tiempo; muchos no reciben sueldo

El Inegi informó que 13 de cada 100 niñas, niños y adolescentes en México realizaron una actividad considerada como trabajo infantil, y gran parte de ellos sin recibir una remuneración.
jue 21 mayo 2026 02:36 PM
Trabajo infantil
En 2022, en México, 3,731,867 niñas, niños y adolescentes que tenían entre 5 y 17 años (13.1% del total) realizaron alguna actividad que se considera como trabajo infantil. (Armando Monroy/Cuartoscuro)

Los estudiantes en México no solo se dedican a ir a las aulas y realizar sus tareas en casa, varios de ellos también trabajan. Un análisis realizado por el Inegi en 2022 reveló que 13 de cada 100 niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizaron trabajo doméstico y económico, en condiciones desfavorables o no permitidas. Esta proporción equivale a más de 3.7 millones de personas.

Las razones son variadas. Algunas de ánimo positivo como trabajar por gusto o aprender un oficio, mientras que otras muestran una situación económica complicada que les orillan a trabajar.

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Trabajo infantil impacta a estudiantes de México

El Sistema Nacional de Evaluación de los Derechos Humanos (SNEDH) señala que la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior son obligatorias en México. De la misma manera que la Ley General de Educación establece que los menores de 18 años deben recibir educación como parte de los derechos de la niñez.

Sin embargo, parte de este derecho es interrumpido o condicionado por realizar actividades laborales, aunque la Ley Federal del Trabajo prohíbe estrictamente el trabajo de menores de 15 años, así como regula a los que tienen menos de 17 años.

En 2022, el Inegi reportó que 3,731,867 niñas, niños y adolescentes que tenían entre 5 y 17 años (13.1% del total) realizaron alguna actividad que se considera como trabajo infantil.

El Instituto diferencia dos tipos de trabajo infantil:

Ocupación no permitida: trabajos no autorizados, en ocasiones consideradas como peligrosas al ser realizados por menores de edad.

Quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas: actividades dentro del hogar que no se pagan y afecta la salud o seguridad de quienes las hacen, ya sea por ser peligrosas o porque requieren muchas horas de trabajo.

La ocupación no permitida es la que mantiene ocupados a más infantes y adolescentes en México, con más de 1.8 millones, y afecta mayormente a hombres.

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En contraparte, los quehaceres domésticos ocupan a casi 1.6 millones, principalmente a mujeres, pero sin una diferencia tan marcada como su antecesora.

Por su parte, hay 317,940 niñas y niños quienes realizan ambos tipos de trabajos.

Motivos por los que trabajan

La razón con mayor proporción unitaria fue “por gusto o solo por ayudar”, con 32%. Sin embargo, otros motivos identificados como pagar su escuela y/o sus gastos propios (23%), el hogar necesita de su aportación económica (7%), de su trabajo (11%) y “Pago de deudas, no estudiar, otros” (12%) suman 53% de situaciones que pueden ser desfavorables para el desarrollo.

¿Cómo impactó el trabajo en la asistencia escolar?

El Inegi encontró que 2.1 millones de personas entre 5 y 17 años no asistían a la escuela, donde 11% se debía a trabajo, 3% por realizar quehaceres domésticos en su hogar y 12% por falta de recursos económicos. En su mayoría, fue por falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela, con 44%.

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¿En qué trabajan y cuánto ganan?

Los resultados mostraron que las actividades derivadas a la agricultura, ganadería, forestal, caza y pesca fueron las que encabezaron el trabajo infantil en 2022. Después, está el apoyo en la minería, construcción e industria.

El trabajo doméstico y otras actividades de limpieza apenas ocupan el 5%.

En cuanto a los ingresos, gran parte de la población reportó ganar hasta un salario mínimo. En 2022, rondaba los 172.87 pesos diarios. Los porcentajes siguientes corresponden a no percibir ningún tipo de ingreso.

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Educación Estudiantes Trabajo infantil

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