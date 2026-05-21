Trabajo infantil impacta a estudiantes de México

El Sistema Nacional de Evaluación de los Derechos Humanos (SNEDH) señala que la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior son obligatorias en México. De la misma manera que la Ley General de Educación establece que los menores de 18 años deben recibir educación como parte de los derechos de la niñez.

Sin embargo, parte de este derecho es interrumpido o condicionado por realizar actividades laborales, aunque la Ley Federal del Trabajo prohíbe estrictamente el trabajo de menores de 15 años, así como regula a los que tienen menos de 17 años.

En 2022, el Inegi reportó que 3,731,867 niñas, niños y adolescentes que tenían entre 5 y 17 años (13.1% del total) realizaron alguna actividad que se considera como trabajo infantil.

El Instituto diferencia dos tipos de trabajo infantil:

Ocupación no permitida: trabajos no autorizados, en ocasiones consideradas como peligrosas al ser realizados por menores de edad.

Quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas: actividades dentro del hogar que no se pagan y afecta la salud o seguridad de quienes las hacen, ya sea por ser peligrosas o porque requieren muchas horas de trabajo.

La ocupación no permitida es la que mantiene ocupados a más infantes y adolescentes en México, con más de 1.8 millones, y afecta mayormente a hombres.