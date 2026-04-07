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México

La Nueva Escuela Mexicana se queda sin exámenes para evaluar resultados

La falta de una evaluación educativa nacional impide conocer los avances en los aprendizajes de los estudiantes con el nuevo modelo educativo, advierte la Unesco.
mar 07 abril 2026 05:30 AM
Falta de evaluaciones deja a México sin datos para medir la Nueva Escuela Mexicana
La Unesco identificó los desafíos de México para garantizar equidad, eficiencia, cobertura educativa en todos los niveles y para evaluar las habilidades académicas de los estudiantes. ((Cuartoscuro / Getty Images))

México implementa un nuevo modelo educativo, pero carece de mecanismos para evaluar los logros en el aprendizaje de los alumnos. Así lo diagnostica la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su Estrategia de País 2026-2031.

Los conocimientos de los estudiantes no se miden a nivel nacional desde la eliminación de los organismos encargados de esas pruebas. Primero desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2019.

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Su extinción respondió a una reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que lo sustituyó por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Sin embargo, este organismo solo se dedicó a realizar evaluaciones diagnósticas y también fue eliminado en 2025.

De esta manera, el país se quedó sin instancias de evaluación educativa nacional. Esta ausencia de datos limita conocer los alcances, retos, beneficios y carencias de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el nuevo modelo educativo aplicado en todo el país desde 2023.

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Para la Unesco, este cambio significó “una importante reforma” y una nueva propuesta curricular para la educación básica que busca la equidad y excelencia educativas.

Pese a este reconocimiento, no hay manera de medir si se están alcanzando esos logros.

A la ausencia de esquemas nacionales, se suma la salida de México del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), una prueba que evalúa la calidad educativa de varios países, aplicada también por la Unesco. En la edición de 2025 solo participó, de manera independiente, el estado de Nuevo León.

Los retrocesos de los últimos siete años

Como país, México participó por última vez en esa evaluación en 2019. Los resultados de la prueba dieron cuenta del retroceso en los logros de aprendizaje, a pesar de obtener puntuaciones por encima del promedio de América Latina y El Caribe.

Por ejemplo, los estudiantes mexicanos de tercer grado con bajo desempeño en lectura y matemáticas aumentaron 4.4% respecto a 2013. En sexto grado se incrementó 5.6% solo en la primera materia, mientras que en la segunda no hubo cambios.

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Los resultados de la prueba PISA 2022 , otra evaluación educativa internacional pero aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reiteraron el retroceso educativo del país.

En esa edición, México se posicionó en el lugar 35 entre los 37 países miembros evaluados, con un puntaje promedio de 407 puntos. La cifra está por debajo de la media de la OCDE, que alcanzó los 478 puntos.

En dichas pruebas no se alcanzó a evaluar a los estudiantes bajo el nuevo modelo educativo. Porque, aunque la NEM se aprobó en la ley desde 2019, su entrada en vigor generalizada arrancó en el ciclo escolar 2023-2024.

Un año antes inició como una prueba piloto en pocas escuelas, pero se detuvo por decisión de un juez, que otorgó amparos a organizaciones civiles en contra del modelo educativo y del nuevo Plan de Estudios.

Así que, hasta ahora, no hay datos suficientes sobre el desempeño de la Nueva Escuela Mexicana.

La falta de un instrumento nacional de evaluación conlleva retos para medir el avance en el logro de aprendizajes de estudiantes de educación obligatoria”,
Unesco.

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Será hasta fin de este año, con los resultados de la prueba PISA 2025, cuando se tenga información sobre los aprendizajes bajo el esquema educativo reciente. Aunque en 2024 se asomó la posibilidad de que México saliera de esta prueba, el país se mantuvo tras las presiones de organizaciones civiles y amparos judiciales.

Eduardo Backhoff, expresidente del desaparecido INEE, coincide en que los resultados de la prueba PISA 2025 orientarán acerca del progreso educativo del país. Sin embargo, acota que esa evaluación es solo para estudiantes de 15 años.

En consecuencia, se mantendrá la falta de datos sobre los alumnos de otros niveles educativos si México no retoma sus propias evaluaciones con rigor y transparencia.

“La ciudadanía se quedó sin un punto de referencia para evaluar el impacto del modelo de la Nueva Escuela Mexicana en el aprendizaje de los estudiantes.

“Sin esta información es imposible tomar decisiones educativas a tiempo y con ello evitar que las brechas de aprendizaje crezcan”, apuntó en un análisis publicado en julio de 2025 en la plataforma Educación Futura.

Esfuerzos estatales

Ante la falta de datos nacionales, la Secretaría de Educación de Jalisco y la Universidad de Guadalajara aplicaron una encuesta a 800 docentes para medir cómo se ha implementado la NEM en el estado.

El estudio no evalúa el aprendizaje de los alumnos, pero aporta información sobre la opinión de los docentes sobre del nuevo modelo educativo. Por ejemplo, 78% de los profesores está de acuerdo con los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana y 60% opina que los estudiantes aprenden mejor con el sistema de proyectos.

No obstante, 58% rechaza los nuevos libros de texto rediseñados en 2021, y 40% de los docentes opinó que los padres de familia tampoco los aprueba.

A decir de Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), las evaluaciones permiten conocer la eficacia del sistema educativo.

Pero la NEM se posiciona en contra de los exámenes estandarizados y las pruebas cuantitativas, afirma, por considerar que no consideran los contextos estudiantiles.

“El impacto de la Nueva Escuela Mexicana no lo sabemos porque parte de sus postulados es eliminar la evaluación”, señala.

Es muy difícil, sin datos, poder valorar cuál es el resultado de este cambio de modelo”,
Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav.

Abandono y violencia escolar, los retos de México

Ahora, tres años después de la NEM, algunos retos se mantienen. En su informe, la Unesco dice que, a pesar de los esfuerzos de México para aumentar la cobertura educativa, todavía hay niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela.

El 9.4% de los menores de 3 a 14 años no asiste a clases y el 18.9% de los adolescentes no acceden a la educación media superior. Además, el abandono escolar fue de 3.2% entre los alumnos de secundaria del ciclo 2022-2023 y de 11% entre los de bachillerato durante 2023-2024.

El organismo identifica otros problemas como el bullying, con más de 3 millones de estudiantes entre 12 y 17 años víctimas de acoso escolar y la violencia generalizada en el país.

“La violencia se ha diversificado, incluido el impacto del crimen organizado en las escuelas de algunos estados, así como la violencia escolar”, dice el documento de la Unesco.

Estrategia de la Unesco para México

La Unesco planea acompañar al país en el diseño de mejores políticas de aprendizaje y la profesionalización de docentes.

En México persisten desafíos para garantizar la equidad, calidad, eficiencia y cobertura educativa a todos los niveles”,
Unesco.

Propone, además, impulsar la construcción y adecuación de escuelas seguras, que garanticen su rápida recuperación o reconstrucción ante desastres, como los huracanes.

“Buscamos potenciar las sinergias entre educación, ciencia, cultura y la información, trabajando a nivel federal, estatal y local”, dijo Andrés Morales, representante de la Unesco en México, el pasado 24 de marzo durante la presentación del plan.

La iniciativa llega en un momento clave para el país y en medio de cambios en la SEP. En febrero, la dependencia dejó la Dirección de Materiales Educativos en manos de la escritora Nadia López García , tras la salida de Marx Arriaga, quien estaba a cargo de la elaboración de los libros de texto. Además, se alistan una serie de consultas a docentes y padres de familia para actualizar la Nueva Escuela Mexicana.

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Educación UNESCO SEP

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