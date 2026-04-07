La Nueva Escuela Mexicana se queda sin exámenes para evaluar resultados

Será hasta fin de este año, con los resultados de la prueba PISA 2025, cuando se tenga información sobre los aprendizajes bajo el esquema educativo reciente. Aunque en 2024 se asomó la posibilidad de que México saliera de esta prueba, el país se mantuvo tras las presiones de organizaciones civiles y amparos judiciales.

Eduardo Backhoff, expresidente del desaparecido INEE, coincide en que los resultados de la prueba PISA 2025 orientarán acerca del progreso educativo del país. Sin embargo, acota que esa evaluación es solo para estudiantes de 15 años.

En consecuencia, se mantendrá la falta de datos sobre los alumnos de otros niveles educativos si México no retoma sus propias evaluaciones con rigor y transparencia.

“La ciudadanía se quedó sin un punto de referencia para evaluar el impacto del modelo de la Nueva Escuela Mexicana en el aprendizaje de los estudiantes.

“Sin esta información es imposible tomar decisiones educativas a tiempo y con ello evitar que las brechas de aprendizaje crezcan”, apuntó en un análisis publicado en julio de 2025 en la plataforma Educación Futura.

Esfuerzos estatales

Ante la falta de datos nacionales, la Secretaría de Educación de Jalisco y la Universidad de Guadalajara aplicaron una encuesta a 800 docentes para medir cómo se ha implementado la NEM en el estado.

El estudio no evalúa el aprendizaje de los alumnos, pero aporta información sobre la opinión de los docentes sobre del nuevo modelo educativo. Por ejemplo, 78% de los profesores está de acuerdo con los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana y 60% opina que los estudiantes aprenden mejor con el sistema de proyectos.

No obstante, 58% rechaza los nuevos libros de texto rediseñados en 2021, y 40% de los docentes opinó que los padres de familia tampoco los aprueba.

A decir de Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), las evaluaciones permiten conocer la eficacia del sistema educativo.

Pero la NEM se posiciona en contra de los exámenes estandarizados y las pruebas cuantitativas, afirma, por considerar que no consideran los contextos estudiantiles.

“El impacto de la Nueva Escuela Mexicana no lo sabemos porque parte de sus postulados es eliminar la evaluación”, señala.

Es muy difícil, sin datos, poder valorar cuál es el resultado de este cambio de modelo”, Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav.

Abandono y violencia escolar, los retos de México

Ahora, tres años después de la NEM, algunos retos se mantienen. En su informe, la Unesco dice que, a pesar de los esfuerzos de México para aumentar la cobertura educativa, todavía hay niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela.