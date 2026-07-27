IA sí, responsabilidad no: el modelo nacional

La omisión de los tres órdenes de gobierno
Aquí es donde la crítica debe ser más dura.
El gobierno federal ha impulsado la expansión de plataformas de inteligencia criminal y videovigilancia sin una ley general de inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública.
Los gobiernos estatales han contratado sistemas de reconocimiento facial y análisis de cámaras C4/C5 sin auditorías independientes públicas ni mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Los municipios, con capacidades técnicas limitadas, replican estos esquemas por presión política o mediática, sin capacidad real de supervisión.
Ningún nivel de gobierno ha discutido públicamente, con evidencia técnica, tasas de error, sesgos identificados o mecanismos de impugnación ciudadana.
La modernización se presenta como sinónimo de seguridad, cuando en realidad puede ser sinónimo de opacidad delegada a un proveedor privado.
Propuestas mínimas para salir del vacío
a) Primero, evaluación jurídica obligatoria antes de la contratación de cualquier sistema de IA en seguridad pública, no después de que ocurra un daño.
b) Segundo, auditorías técnicas independientes y periódicas, con resultados públicos, sobre precisión y sesgo.
c) Tercero, transparencia contractual: ninguna empresa debería poder invocar secreto industrial frente a un poder público que la contrata con recursos ciudadanos.
d) Cuarto, una lista explícita de decisiones que jamás pueden automatizarse sin intervención humana verificable y documentada.
e) Quinto, mecanismos claros y accesibles para que cualquier persona afectada por una clasificación algorítmica pueda conocerla, impugnarla y, en su caso, corregirla.
La tecnología no es el problema.
El problema es un Estado mexicano que adopta herramientas de vigilancia y predicción con la misma velocidad con la que evade la responsabilidad de controlarlas.
Mientras eso no cambie, cada nuevo sistema "inteligente" de seguridad pública será, ante todo, un nuevo espacio de opacidad institucional.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.