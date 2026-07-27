IA sí, responsabilidad no: el modelo nacional

La caja negra y el derecho a saber

El fenómeno de los "black box algorithms" —sistemas que producen resultados sin que sea posible explicar cómo llegaron a ellos— tiene una consecuencia constitucional directa: sin explicación no hay debido proceso.

Una persona clasificada como de "alto riesgo" por un sistema predictivo, o identificada erróneamente por una cámara con reconocimiento facial, tiene derecho a saber por qué.

En México no existe obligación clara, exigible ante tribunales, de que las instituciones de seguridad revelen la lógica de estas herramientas, y mucho menos de que las empresas privadas que las desarrollan renuncien al secreto industrial cuando venden tecnología al Estado.

Supervisión judicial: un vacío que nadie ha llenado

Los tribunales mexicanos —del amparo a las salas especializadas— carecen de criterios consolidados para revisar la legalidad de un sistema algorítmico como tal, más allá del acto administrativo puntual que produce.

No hay jurisprudencia robusta sobre auditoría de algoritmos de seguridad pública, ni estándares técnicos mínimos que un juez pueda exigir para evaluar si un sistema de videovigilancia predictiva es proporcional, no discriminatorio y jurídicamente controlable.

Esta ausencia no es casualidad: refleja que el poder judicial, como el ejecutivo, ha llegado tarde a un debate que otras jurisdicciones ya están teniendo.

Los límites que ningún nivel de gobierno ha fijado

Hay decisiones que, por su gravedad, no deberían depender —ni siquiera parcialmente— de un sistema automatizado: privación de la libertad, prisión preventiva, separación de menores, acceso a beneficios esenciales.

El llamado "human in the loop" —la idea de que un humano siempre supervisa la recomendación del algoritmo— suele ser, en la práctica documentada en otros países, una ficción: el funcionario aprueba lo que la máquina sugiere, fenómeno conocido como automation bias.

No conozco evidencia pública verificada de que exista en México un diagnóstico institucional serio sobre este riesgo específico, lo cual es en sí mismo revelador.