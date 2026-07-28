T-MEC: Tercera Ronda de Negociaciones

La renegociación anual propuesta por el gobierno de Estados Unidos involucra un intercambio comercial que asciende a casi 900,000 millones de dólares al año. Las exportaciones de mercancías etiquetadas como "Hecho en México" hacia Estados Unidos alcanzaron un valor de 54,000 millones de dólares en mayo, lo que representa un incremento del 17% en comparación con mayo de 2025, marcando la cifra más alta mensual desde 1985. (Secretaría de Economía, 2026). México ha superado a Canadá y China como el principal proveedor de Estados Unidos, concentrando el 17% de las compras en el extranjero. La mayor parte del comercio bilateral se lleva a cabo en estados gobernados por el Partido Republicano, siendo Texas el más destacado, con cerca del 35% de dicho comercio.

Un tema prioritario para el gobierno estadounidense es el medio ambiente. Se ha enfatizado que la exportación de aguacates debe proceder de tierras que no hayan sido deforestadas ilegalmente, reflejando un compromiso con la sostenibilidad. Además, se ha planteado la cuestión del vertido de aguas residuales industriales hacia el suroeste de Estados Unidos, especialmente en la frontera entre Tijuana e Imperial Beach, California.

La seguridad fronteriza y los compromisos de México en la entrega de agua también son esenciales para el gobierno estadounidense. Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, ha subrayado ante el Congreso de su país que la cooperación de México en estos asuntos es fundamental para la renovación del T-MEC.

La cuestión del agua del Río Bravo es un punto de tensión. Greer ha indicado que el retraso de México en las entregas de agua bajo el Tratado de Aguas de 1944 podría afectar la renovación del T-MEC. Este escenario ilustra cómo las negociaciones abarcan no solo temas comerciales, sino también preocupaciones políticas, ambientales y laborales.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha propuesto imponer aranceles de 10% o 12.5% a las importaciones de 60 países que constituyen casi la totalidad de las importaciones estadounidenses, incluido México. El argumento es que estos países no aplican efectivamente prohibiciones sobre bienes fabricados con trabajo forzado, lo que les otorga una ventaja competitiva desleal. El arancel propuesto es el mismo, pero cambia de fundamento, pasando de la sección 122 a la 301 de la Ley de Comercio estadunidense. El arancel del 10% se establece tras la propuesta del gobierno mexicano de eliminar tarifas al acero, aluminio e industria automotriz, y se mantiene la exclusión del 85% de las exportaciones de México que cumplen con el T-MEC.