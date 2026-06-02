Democracia con astrolabio roto

El problema no es que exista la iniciativa; el problema es que está incompleta de manera conveniente.

La reforma se aprobó.

La ley secundaria que daría dientes a su aplicación quedó congelada, flotando en ese limbo legislativo que en México funciona como sala de espera permanente para todo aquello que políticamente incomoda.

Y ahí, en ese congelamiento revelador, está la primera gran pregunta: ¿qué pasa cuando el injerencismo que hay que regular no viene del norte, sino del este?

El oso en la sala que nadie nombra

Mientras el oficialismo mexicano construía su narrativa de resistencia soberana frente a Washington, la presencia rusa en el ecosistema político, ideológico y de inteligencia mexicano crecía sin mayores obstáculos ni señalamientos desde el gobierno.

No es especulación ideológica: es un patrón documentado en múltiples latitudes —América Latina incluida— que organismos de inteligencia occidentales, investigadores académicos especializados y periodismo de investigación regional han rastreado con evidencia creciente.

La diplomacia rusa ha cultivado deliberadamente vínculos con movimientos y gobiernos que comparten una narrativa común: el antiamericanismo como eje articulador.

México, bajo la lógica de una "política exterior independiente", se convirtió en terreno fértil para esa siembra ideológica.

No se trata de acusaciones sin sustento: se trata de una dinámica geopolítica conocida, estudiada y documentada en otras geografías que hoy opera con relativa comodidad en el espacio mexicano, sin que ningún funcionario de la Cuarta Transformación haya tenido la voluntad política de nombrarlo.

La pregunta que ningún legislador oficialista ha respondido con claridad es brutal en su simpleza: ¿la reforma de Monreal aplica también si la intervención electoral viene de Moscú o de Beijing?

El silencio institucional ante esa pregunta es, en sí mismo, una respuesta.