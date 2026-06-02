La elección antes de la elección

La coincidencia obliga a formular una pregunta incómoda. Si la elección judicial representaba la culminación de la reforma constitucional aprobada en 2024, ¿por qué apenas un año después resulta necesario modificar nuevamente aspectos centrales de su diseño?

La respuesta oficial es conocida. Se trata de perfeccionar el sistema. Evitar errores operativos. Posponer la siguiente elección hasta 2028. Capacitar mejor a las personas juzgadoras. Reorganizar el funcionamiento de la Suprema Corte. Fortalecer los mecanismos de evaluación. Todo ello puede ser cierto. Pero existe un aspecto de la nueva iniciativa que merece mucha más atención de la que ha recibido.

La reforma vuelve a colocar en el centro de la discusión a los órganos encargados de seleccionar, evaluar y proponer candidaturas. Probablemente ahí se encuentra una de las claves para entender lo que ocurrió hace un año.

Durante meses se nos dijo que el elemento revolucionario del nuevo modelo era permitir que la ciudadanía eligiera directamente a jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la experiencia de 2025 demostró que toda elección tiene dos momentos. El primero ocurre cuando los ciudadanos emiten su voto. El segundo, y muchas veces el más importante, ocurre cuando alguien decide quiénes podrán aparecer en la boleta.

Si se controla esa etapa, el resultado final deja de depender exclusivamente de las urnas.

Por eso resulta tan significativo que una de las principales preocupaciones de la nueva iniciativa sea precisamente la reorganización de los mecanismos de selección de candidaturas. La reforma parece reconocer implícitamente que el verdadero centro de gravedad del sistema no se encuentra únicamente en la elección, sino en el proceso previo que determina quién puede competir.

Un año después vale la pena recordar un episodio que en su momento generó enorme controversia. El 12 de mayo de 2025, semanas antes de la elección judicial, el periodista Mario Maldonado publicó una columna en la que relataba la existencia de una reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación donde presuntamente se distribuyó una boleta simulada con los nombres de candidatas y candidatos que debían ser impulsados políticamente. Entre ellos aparecían perfiles que posteriormente ocuparían posiciones centrales dentro de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y otros órganos del nuevo sistema.