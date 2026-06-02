El caso Maru y el caso Rocha: anatomía de dos relatos

El relato es una estrategia de comunicación política, se cuenta una historia persuasiva que funciona como marca para un líder o un gobierno, que moviliza y compromete a los ciudadanos activando emociones, y que se edifica casi siempre sobre la lógica binaria del amigo y el enemigo, con su elenco fijo de héroe, víctima y villano.

El relato de la Cuarta Transformación es el de la soberanía agredida. En su versión, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, abrió la puerta a agentes de la CIA que operaron en la Sierra Tarahumara sin aval federal, y ese acto "traición a la patria", en boca de los legisladores de Morena, convierte a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la guardiana de la dignidad nacional frente al intervencionismo extranjero. El relato del PAN, en cambio, es el espejo invertido: el de la perseguida que da la cara; en su explicación de los hechos, Maru es una gobernadora que combate al crimen, que desmanteló un narcolaboratorio, y a quien el "narcogobierno" castiga “por hacer bien su trabajo” mientras protege a sus propios gobernadores señalados por sus vínculos con el narco. "Yo con Maru", repiten en redes y en camisetas. Dos historias, dos heroínas, dos villanos. El problema es que ninguna de las dos resiste el contraste con lo que el ciudadano realmente piensa.

Hay un tercer elemento que ambos relatos pasan por alto, y conviene tenerlo presente: el problema de fondo de la Cuarta Transformación no se llama Maru Campos, se llama inseguridad. La última medición de Enkoll lo deja sin ambigüedad: el 45% de los mexicanos identifica la inseguridad y el narcotráfico como el principal problema del país, y el 26% de quienes desaprueban a la presidenta señalan precisamente "no combatir la inseguridad" como su mayor error, en una curva que sube desde hace un año. El saldo de opinión sobre la marcha del país se desplomó de +51 a +19 en ocho mediciones. El terreno donde se juega la conversación pública es la percepción de inseguridad, el narco y la corrupción. Y paradójicamente ese escenario es estructuralmente, el más resbaladizo para Morena.

Ahí está la clave para leer el conflicto entre el Gobierno federal y Chihuahua. La defensa de Rubén Rocha Moya sería un suicidio frontal, porque nadie gana defendiendo a un gobernador que Estados Unidos pide extraditar por presuntos vínculos con el narco. Entonces no se le defiende, se cambia de tema. Y el cambio de tema tiene nombre técnico: reencuadre. Mover la discusión del encuadre de “NARCOGOBIERNO” —donde la 4T pierde— al marco “SOBERANÍA” —donde el nacionalismo mexicano le ha dado réditos por décadas—. Para quienes creen que Maru Campos es el blanco, se equivocan, la gobernadora simplemente es la palanca para cambiar la conversación pública a un relato más favorable para la 4T, sobre todo cuando falta un año para las elecciones intermedias de 2027.

El andamiaje metafórico del oficialismo es impecable en su construcción. La nación opera como un cuerpo, y los agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara son una penetración, una intrusión en la integridad del organismo. "Injerencia" va más allá de ser un concepto jurídico, es la imagen de un cuerpo extraño cruzando la piel. De ahí las arengas de "no agachamos la cabeza" —la dignidad como verticalidad— y de ahí que la prueba estadounidense se reduzca, despectivamente, a "una hoja de papel". La traición se vuelve el acto de abrir la puerta desde dentro. Es buen framing, sin membargo, el problema es que está mal apuntado.