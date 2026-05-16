Ya cayó Mérida. ¿Y el Rocha?

Mérida era el operador de ese blindaje. Conocía los acuerdos, los actores, los territorios en disputa, los equilibrios frágiles entre facciones y, sobre todo, los silencios institucionales que hacen posible que el crimen organizado opere con la tranquilidad de quien paga renta puntual.

A eso hay que sumar su paso por Michoacán como comandante de zona militar, estado donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos herederos de Los Caballeros Templarios han reconfigurado el poder político local con una brutalidad que ningún gobernador, incluido Alfredo Ramírez Bedolla, ha logrado —ni intentado seriamente— contener.

Mérida vio eso de cerca. Lo conoce.

Y ahora ese conocimiento está depositado en manos de fiscales federales estadounidenses que, a diferencia de sus contrapartes mexicanas, no tienen compromisos de partido que honrar ni narrativas oficiales que proteger.

El silencio cómplice del gobierno federal: cuando la ideología reemplaza a la evidencia

Aquí la severidad del análisis no puede ceder al eufemismo ni a la cortesía institucional.

El Gobierno de México ha mantenido una postura que oscila entre la omisión conveniente y la defensa ideológica militante frente al caso Sinaloa y sus derivaciones.

Ante la embestida jurídica que viene del norte, la respuesta institucional mexicana ha sido más discursiva que técnica, más política que investigativa.

Rocha Moya permanece en una situación que el gobierno federal prefiere no llamar por su nombre: una prisión preventiva disfrazada de protección, un limbo jurídico que revela, con descarnada claridad, que México no sabe qué hacer con sus propios gobernadores cuando la evidencia los alcanza desde afuera.

Pedir pruebas cuando las pruebas se construyen precisamente porque la justicia mexicana fue incapaz o no quiso generarlas es una posición no solo insostenible, sino deshonesta.

Y la pregunta que el caso Mérida coloca sobre la mesa con toda su brutalidad analítica es esta: si un exgeneral con acceso a inteligencia de alto nivel, con décadas de operación en zonas de conflicto criminal, decide hablar con los estadounidenses en lugar de presentarse ante la FGR, ¿qué tan rota está la cadena de confianza institucional del Estado mexicano?

La respuesta no requiere interpretación: está en el amparo de Morelia, en el cruce tranquilo de la frontera, en el silencio cómodo de las dependencias federales.

El caso no termina en Sinaloa.