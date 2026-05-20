Mahahual, la última playa y la última defensa

Un mega proyecto vinculado al turismo de cruceros ha generado preocupación entre activistas, habitantes, buzos y organizaciones ambientales que temen daños irreversibles en una de las zonas ecológicamente más delicadas del país. La discusión no gira únicamente en torno a inversión o crecimiento económico. La verdadera pregunta es cuánto más puede soportar el Caribe mexicano antes de perder aquello que originalmente lo volvió atractivo para el mundo.

México ya conoce esta historia.

En Holbox, el crecimiento turístico descontrolado ha provocado durante años presión sobre manglares, problemas de basura, colapso parcial de servicios públicos y una transformación acelerada de una isla que originalmente destacaba por su equilibrio ambiental y tranquilidad. Lo que alguna vez fue presentado como “desarrollo” terminó dejando también problemas de saturación, especulación inmobiliaria y deterioro ecológico.

En Cozumel, el aumento constante de cruceros y presión turística abrió debates sobre contaminación, afectaciones arrecifales y el impacto acumulativo de un modelo donde miles de visitantes llegan diariamente a ecosistemas extremadamente frágiles. El problema nunca fue únicamente un barco o un proyecto específico. El problema fue la acumulación permanente de presión ambiental sobre espacios limitados.

Eso es justamente lo que hoy preocupa en Mahahual.

Porque muchas veces el deterioro ambiental no ocurre de manera inmediata ni espectacular. Ocurre lentamente. Primero desaparecen ciertos peces. Luego aumenta la erosión. Después llegan problemas de agua, residuos, tráfico y saturación urbana. Y cuando finalmente el daño se vuelve evidente, ya es demasiado tarde para revertirlo por completo.

Por eso la discusión ambiental no puede reducirse a si un proyecto genera empleos o inversión. Claro que México necesita crecimiento económico. Pero el desarrollo deja de ser verdadero desarrollo cuando destruye aquello que sostenía la vida y la economía de una comunidad.