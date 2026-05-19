La CIA no necesita visa porque México siempre deja la puerta abierta

No se trata de una crisis coyuntural; es la acumulación de décadas de simulación institucional, de narcopolítica enquistada en los vértices del poder mexicano, y de operaciones estadounidenses —legales, encubiertas y abiertamente ilegales— que han socavado cualquier posibilidad de una relación entre iguales.

La pregunta no es si la confianza entre ambos gobiernos está rota. La pregunta es si alguna vez existió de manera genuina o si siempre fue una construcción retórica conveniente para ambos lados del río.

La CIA no actúa por altruismo geopolítico.

Sus intervenciones en México —documentadas en casos como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el escándalo Camarena o la filtración de que presidentes mexicanos han operado como activos pagados de inteligencia estadounidense— revelan una lógica implacable: cuando el Estado mexicano falla en contener las amenazas que derraman hacia el norte, Washington construye sus propios canales.

No pide permiso.

Compra voluntades, infiltra estructuras y opera en los márgenes de lo que el marco bilateral permite. Eso no es conspiración: es política exterior documentada con nombres, fechas y consecuencias.

El laberinto ideológico: defender lo indefendible

Aquí reside el nudo más obsceno del momento político mexicano.

La actual administración ha construido un relato donde la persecución de narcopolíticos por parte de Washington no es leída como una falla del Estado mexicano, sino como una agresión a la soberanía nacional.

Es un ejercicio de prestidigitación ideológica de una audacia que desafía cualquier análisis serio: convertir la protección de funcionarios vinculados al crimen organizado en un acto de resistencia antiimperialista.

El discurso nacionalista, históricamente legítimo en sus orígenes, ha sido secuestrado para blindar precisamente a quienes más han lesionado al Estado mexicano desde adentro.

Cuando figuras señaladas por agencias estadounidenses con evidencia documentada —no con rumores— reciben respaldo explícito o silencio cómplice desde Palacio Nacional, el mensaje que se envía no es de soberanía: es de captura.