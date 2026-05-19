La CIA no necesita visa porque México siempre deja la puerta abierta

Un Estado soberano investiga a sus funcionarios corruptos antes de que lo haga el vecino. Un Estado capturado espera que el vecino actúe y luego protesta por las formas.
México lleva años en el segundo escenario, con gobiernos de distintos colores, pero la presente administración ha elevado esa protección a categoría de virtud política.
La gramática del color partidista
El fenómeno tiene además una dimensión que ningún analista serio puede ignorar: la defensa de narcopolíticos en México no es ideológica en su fondo, es cromática en su forma.
Se defiende o se silencia a un funcionario comprometido dependiendo de si porta las siglas del partido gobernante.
La narrativa cambia, el tono cambia, la indignación moral se activa o se desactiva con una precisión quirúrgica que revela no convicciones, sino cálculos.
Los mismos actores que exigían transparencia y combate a la corrupción desde la oposición administran hoy el mismo silencio que antes condenaban, con la diferencia de que ahora ese silencio tiene consecuencias geopolíticas concretas.
Este doble estándar no pasa inadvertido en Washington.
Las agencias de inteligencia estadounidenses —con décadas de penetración en las estructuras políticas y criminales mexicanas— leen con precisión ese código.
Saben que el problema no es ideológico: es patrimonial.
Saben que la protección a ciertos operadores políticos no responde a una defensa de principios nacionales, sino a una red de compromisos, financiamientos y lealtades que atraviesa verticalmente la estructura del poder.
Y ese conocimiento, acumulado pacientemente, es la palanca real que Washington utiliza o amenaza con utilizar en cada negociación bilateral.
El Estado que no puede mirarse al espejo
La llamada reforma judicial —procesada con una velocidad legislativa que haría sonrojar a cualquier estudioso del derecho comparado— completó el cuadro.
Sin un Poder Judicial independiente, no existe árbitro institucional capaz de contener la narcopolítica desde adentro.
Lo que quedó es un sistema donde el crimen organizado no necesita capturar al Estado mediante la violencia: puede hacerlo mediante el proceso electoral, la financiación de campañas y la colocación de operadores en posiciones clave.