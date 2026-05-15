Desaparecer en México, el crimen perfecto

La militarización fracasó porque confundió contención táctica con construcción institucional.

El Estado mexicano utilizó soldados para sustituir policías incapaces, ministerios públicos corruptos y fiscalías inoperantes.

Pero los militares no investigan desapariciones, no construyen inteligencia criminal de proximidad y no fortalecen capacidades civiles permanentes.

Lo que sí ocurrió fue el debilitamiento terminal de las policías locales y la consolidación de un modelo de seguridad reactivo, opaco y profundamente dependiente de las Fuerzas Armadas.

La corrupción como sistema operativo

El informe de la CIDH también expone algo todavía más grave: la connivencia entre estructuras criminales y autoridades.

Policías municipales, agentes ministeriales, funcionarios locales y operadores políticos aparecen una y otra vez vinculados con redes de desaparición.

La corrupción dejó de ser una desviación individual; hoy es un componente operativo del ecosistema criminal mexicano.

Mientras el crimen organizado siga financiando campañas, infiltrando gobiernos y capturando corporaciones policiales, cualquier estrategia de seguridad será un montaje político sin capacidad real de transformación.

Las madres buscadoras y el vacío del Estado

Mientras tanto, las familias buscadoras hacen el trabajo que el Estado abandonó.

Son madres con picos y palas quienes localizan fosas, rastrean indicios y generan información territorial. La imagen es devastadora: ciudadanos desarmados buscando restos humanos mientras el aparato institucional presume discursos triunfalistas sobre seguridad.

La existencia misma de colectivos de búsqueda revela el tamaño del colapso institucional mexicano. Cuando las familias sustituyen al Estado en tareas de investigación y localización, lo que existe no es únicamente omisión gubernamental: existe una ruptura profunda de legitimidad pública.

El colapso forense y la impunidad masiva

El colapso forense mexicano merece capítulo aparte.

Decenas de miles de cuerpos sin identificar revelan una crisis de capacidad estatal pocas veces vista en América Latina.

Un Estado que no puede identificar a sus muertos tampoco puede investigar a sus verdugos. La impunidad se multiplica cuando la evidencia humana termina apilada en fosas comunes, refrigeradores saturados o archivos perdidos.

La desaparición se volvió rentable porque el castigo prácticamente no existe.

Las fiscalías están rebasadas, las investigaciones son deficientes y las capacidades científicas del país son profundamente insuficientes para enfrentar una crisis de esta magnitud.