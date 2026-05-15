Desaparecer en México, el crimen perfecto

Lo que México tendría que hacer
México necesita abandonar urgentemente la ficción política de que la seguridad se resolverá únicamente con presencia militar.
La solución exige reconstrucción institucional profunda.
Primero, se requiere una política nacional especializada contra desapariciones, con inteligencia territorial y análisis criminal regional.
Segundo, las fiscalías deben transformarse radicalmente: menos burocracia y más capacidades reales de investigación, análisis financiero y persecución de redes criminales completas.
Tercero, el país necesita un sistema forense autónomo y tecnológicamente moderno, capaz de procesar e identificar masivamente restos humanos.
Cuarto, es indispensable reconstruir policías civiles profesionales, bien pagadas, supervisadas y con capacidades de investigación. Ningún país democrático puede sostener indefinidamente un modelo de seguridad basado exclusivamente en militares.
Pero la medida más importante implica recuperar el control político y económico de los territorios capturados por el crimen. Eso significa golpear estructuras financieras, redes de corrupción y economías ilegales que sostienen el poder criminal.
Un Estado que también comienza a desaparecer
La tragedia mexicana no radica únicamente en los desaparecidos. Radica en la incapacidad del Estado para impedir que sigan desapareciendo.
Y peor aún: en la normalización política de esa incapacidad.
México enfrenta hoy una disyuntiva histórica. O reconstruye sus instituciones civiles de seguridad y justicia, o terminará consolidando un modelo de soberanía fragmentada donde vastas regiones sean administradas de facto por organizaciones criminales.
El informe de la CIDH no es solamente una condena internacional.
Es una advertencia terminal. El Estado mexicano aún existe formalmente en todo el territorio nacional, pero en muchas regiones ya dejó de gobernar realmente.
Y cuando un Estado pierde la capacidad de proteger a sus ciudadanos, investigar los crímenes y recuperar a sus desaparecidos, comienza lentamente a desaparecer también.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.