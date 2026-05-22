Crisis externas, incertidumbres creadas

La decisión Moody’s de esta semana de recortar nuevamente la calificación de la deuda soberana de México es una nueva señal de alerta que no debe minimizarse. Se trata de la tercera revisión negativa reciente por parte de la agencia, que advirtió un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal del país, el aumento de la deuda pública y las crecientes presiones derivadas del barril sin fondo en el que se ha convertido Pemex.

Pero la calificadora también advirtió algo todavía más delicado. La desaceleración del flujo de inversiones desde 2024 asociada, entre otros factores, a la incertidumbre generada por cambios en el marco institucional como la reforma judicial. Lo que se advirtió por meses y se quiso contrarrestar mediante la formación de comités empresariales y discursos desde Salón Tesorería terminó materializándose en una señal concreta de riesgo para el país. Porque la inversión no solo depende de ventajas geográficas, mano de obra calificada o costos bajos. Depende, sobre todo, de la confianza en las instituciones, de la estabilidad regulatoria, de la existencia de reglas claras y la previsibilidad de su sostenimiento en el tiempo.

En este contexto, otro desarrollo reciente proveniente de Estados Unidos amenaza con aumentar más la presión sobre la economía mexicana. Una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca que busca “reestablecer la integridad del sistema financiero estadounidense” restringirá el acceso de inmigrantes indocumentados a diversos productos financieros y endurecerá reglas para evitar su contratación laboral. De implementarse en los términos planteados, las restricciones serán severas, pues no podrán abrir cuentas bancarias, adquirir créditos hipotecarios y automotrices, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros.

El impacto económico potencial para México no es menor. El 96.6% de las remesas que recibe el país proviene de Estados Unidos y, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, cerca del 45% de la población migrante mexicana en ese país es indocumentada. Aunque no se cuenta con cifras oficiales, especialistas y organismos financieros advierten que una parte significativa de las remesas proviene de ese sector. En un contexto en que las remesas constituyen una fracción significativa del PIB e incluso sostienen las economías de entidades enteras como Zacatecas, Guerrero y Michoacán, cualquier afectación a estos flujos tendrá, sin duda, un impacto directo sobre el consumo, la estabilidad regional y el de por sí ínfimo crecimiento económico nacional.