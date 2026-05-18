La paz de papel

No es un documento de seguridad. Es un documento de relaciones públicas construido con datos reales, seleccionados quirúrgicamente para producir una narrativa de éxito que la realidad territorial se obstina en desmentir.

El gobierno presume una reducción del 40% en el promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024, y proclama que abril de 2026 fue "el abril más bajo desde 2016". La afirmación, técnicamente, puede ser cierta.

El problema no es el dato. El problema es lo que el dato oculta, y la arquitectura deliberada de esa ocultación.

El primer error estructural: el homicidio como termómetro roto

Reducir la seguridad nacional al conteo de homicidios dolosos equivale a diagnosticar la salud de un paciente midiendo únicamente su temperatura. Es un indicador, sí. Pero no es el cuadro clínico.

El crimen organizado mexicano —hace al menos una década— protagonizó una mutación estratégica silenciosa: aprendió que la violencia visible genera presión federal, cobertura mediática e intervención castrense. Aprendió, en consecuencia, a gobernar con menos ruido.

Lo que el documento no menciona en ninguna de sus páginas resulta más revelador que lo que sí registra: no hay una sola cifra sobre desapariciones forzadas, sobre desplazamiento interno, sobre fosas clandestinas descubiertas, sobre municipios bajo control territorial criminal, sobre extorsión sistémica como impuesto paralelo al Estado.

Esas omisiones no son descuidos técnicos. Son decisiones políticas.

El punto de comparación como truco de ilusionismo

Comparar la incidencia actual contra septiembre de 2024 —un mes de picos excepcionales de violencia— es un recurso político de manual. Se toma el peor momento como línea base para fabricar porcentajes de reducción espectaculares.

Si el mismo análisis se realizara con series históricas de diez años, con tasas acumuladas por cada cien mil habitantes, o con indicadores multidimensionales de seguridad ciudadana, el panorama sería considerablemente menos festivo.