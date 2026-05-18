La paz de papel

La estadística está diseñada para producir percepción de control. No para reflejar transformación estructural.
El caso Zacatecas: la pacificación que no existe
El informe presume una reducción del 82% en homicidio doloso en Zacatecas como si fuera el emblema de la nueva seguridad mexicana.
Lo que el análisis territorial serio arroja es una lectura radicalmente distinta: Zacatecas no fue pacificado. Fue estabilizado mediante reconfiguración criminal.
La confrontación abierta cedió porque el control territorial se consolidó. Cuando una organización criminal establece hegemonía completa sobre un territorio, los homicidios caen.
No porque el Estado haya recuperado soberanía, sino porque ya no hay a quién disputarle el espacio.
Eso no es pacificación. Es rendición estadística.
La trampa táctica de las detenciones
El documento acumula capturas de operadores del CJNG en Nayarit, células de Los Mayos en Sinaloa, redes de extorsión en Morelos y laboratorios clandestinos desmantelados en múltiples entidades. Cada detención viene acompañada de fotografías, cifras y titulares.
El problema estratégico es conocido y documentado: México no enfrenta estructuras verticales con un capo sustituible. Enfrenta redes descentralizadas, franquicias regionales y economías criminales con sustitución acelerada de mandos.
Cada captura genera reacomodo violento. La historia reciente del país lo demuestra con precisión dolorosa: la fragmentación criminal que sigue a la decapitación de liderazgos no produce paz.
Produce disputas territoriales y nuevas oleadas de violencia local.
El dato que nadie quiere leer: los laboratorios
Quizás el dato más revelador del informe, y el menos analizado, es el desmantelamiento de más de dos mil trescientos laboratorios clandestinos con aseguramientos de millones de litros de precursores químicos y millones de pastillas de fentanilo.
Una cifra de esa magnitud no habla de un fenómeno marginal en retirada. Habla de una economía criminal industrial, con logística sofisticada, protección territorial, corrupción aduanal y financiamiento estructurado.
El Estado no está desarticulando una amenaza periférica. Está administrando los bordes visibles de una gigantesca maquinaria ilícita que opera con relativa impunidad en las profundidades del sistema.
La militarización como sustituto de Estado
Todo el andamiaje del informe descansa sobre operaciones del Ejército, la Guardia Nacional e inteligencia federal. Las policías municipales, las fiscalías, el ministerio público, los modelos civiles de seguridad: brillan por su ausencia.
México abandonó de facto la construcción de institucionalidad civil en materia de seguridad. Las Fuerzas Armadas contienen. Pero no reconstruyen policías, no generan tejido institucional, no producen justicia cotidiana, no devuelven confianza ciudadana.
La militarización puede mover indicadores. No puede sustituir al Estado.