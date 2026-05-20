La soberanía más cara de México: la que se ejerce solo en el discurso

Negociar con el crimen organizado cuando se tienen capacidades institucionales —Guardia Nacional, Sedena, FGR, inteligencia civil— no es estrategia: es rendición con protocolo.
Y el costo no lo paga el funcionario que negocia; lo pagan las familias desplazadas, las comunidades sin médico, sin escuela, sin ley.
La confusión que cuesta vidas: política social versus política de seguridad
El gobierno federal ha insistido en que la raíz del problema es la pobreza y que, por tanto, la respuesta es social.
Esa lectura no es falsa en su totalidad, pero es peligrosamente incompleta.
La política social no desmantela células criminales. Los programas de bienestar no recuperan plazas controladas por grupos armados con fusiles de asalto y drones artillados.
La seguridad pública exige inteligencia criminal, investigación ministerial, persecución penal efectiva y presencia territorial sostenida.
Mezclar ambas lógicas no solo es un error conceptual: es una coartada para la inacción operativa.
Lo que sí se puede hacer: propuestas sin excusas
La solución no es inédita ni imposible; es política y operativamente viable si existe voluntad real:
Primero, reconocer oficialmente el desplazamiento forzado interno como emergencia humanitaria y activar los mecanismos de la Ley General de Víctimas para atención inmediata con perspectiva territorial.
Segundo, diseñar una estrategia de recuperación territorial diferenciada por municipio —no por estado— con inteligencia criminal de base local, coordinación interinstitucional real y mando único operativo con rendición de cuentas.
Tercero, separar con claridad los presupuestos, mandos y métricas de la política social y la política de seguridad. Que cada una responda a su lógica sin que una sirva de pretexto para no ejecutar la otra.
Cuarto, activar mecanismos de supervisión civil independiente —academia, sociedad civil, organismos internacionales— sobre las operaciones en zonas de alto riesgo, para blindar derechos humanos sin paralizar la acción del Estado.