La soberanía más cara de México: la que se ejerce solo en el discurso

El Estado mexicano tiene un problema severo de coherencia: defiende con vehemencia retórica una soberanía hacia afuera que ha sido incapaz de garantizar hacia adentro.

Y esa contradicción no es menor; es, en términos de ciencia política y seguridad pública, una crisis de legitimidad con consecuencias humanitarias medibles y documentadas.

El desplazamiento: la herida que no se nombra

En Michoacán y Guerrero, el desplazamiento forzado interno no es un fenómeno emergente ni coyuntural.

Es una política de terror sistemática ejercida por grupos del crimen organizado —Cárteles Unidos, La Familia Michoacana, Los Ardillos, entre otros— que han sustituido al Estado en funciones básicas: seguridad, justicia, cobro de impuestos y control territorial.

Las familias que huyen de Aguililla, de Apatzingán, de Chilapa o de cualquier municipio sitiado no lo hacen porque quieran; lo hacen porque el Estado no llegó antes.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha documentado decenas de eventos de desplazamiento masivo en ambas entidades durante los últimos cinco años. El Internal Displacement Monitoring Centre coloca a México entre los países con mayor desplazamiento interno forzado en el hemisferio occidental.

Estos no son datos menores ni periféricos: son la prueba empírica de que el aparato de seguridad mexicano —federal y estatal— ha fallado en su obligación constitucional más elemental: proteger a su población en su propio territorio.

¿Por qué negocia quien tiene el monopolio de la fuerza?

Aquí viene la pregunta que incomoda y que el gobierno evita responder con claridad: si el Estado mexicano posee, en términos weberianos, el monopolio legítimo de la violencia, ¿por qué negocia con quienes ejercen violencia ilegítima sobre su población?

Los rumores —que ya tienen el peso de versiones periodísticas documentadas por medios especializados— sobre acercamientos de la Secretaría de Gobernación con grupos que controlan Guerrero no son anécdota; son síntoma de una incapacidad estructural disfrazada de pragmatismo político.