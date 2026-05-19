La elección judicial ya estaba intervenida

Hoy empiezan a encajar demasiadas piezas que modifican completamente la lectura política de la reforma. Semanas antes de la elección judicial, el periodista Mario Maldonado publicó en El Universal una columna que entonces parecía parte de la tensión política propia de un proceso inédito. Ahí sostuvo que desde estructuras gubernamentales se estaban “socializando” listas de candidaturas judiciales que debían impulsarse políticamente. No hablaba sólo de perfiles para la Suprema Corte, sino también del Tribunal de Disciplina Judicial y otros órganos fundamentales del nuevo diseño constitucional.

En aquel momento, muchos pudieron interpretar esas versiones como parte de la confrontación mediática habitual. El problema es que el tiempo terminó dándoles un contexto completamente distinto. Después vinieron los acordeones, las denuncias sobre estructuras territoriales operando políticamente, las acusaciones de intervención partidista y la creciente percepción pública de que buena parte del electorado votaba sin conocer realmente perfiles, funciones o trayectorias de quienes aparecían en las boletas. A ello se sumó la baja participación y la enorme complejidad logística del modelo.

Pero el punto más delicado apareció después, cuando el propio gobierno comenzó a reconocer que el sistema necesitaba ser rediseñado antes siquiera de consolidarse. La iniciativa enviada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum para posponer la siguiente elección judicial hasta 2028, reducir candidaturas, simplificar boletas y homologar mecanismos de evaluación cambia completamente el contexto político de la reforma. Porque ya no se trata únicamente de ajustes técnicos. En los hechos, implica reconocer que el modelo original generó problemas estructurales de legitimidad, gobernabilidad y control político mucho más profundos de lo que inicialmente se admitió.

La narrativa oficial insistía en que el pueblo elegiría libremente a quienes integrarían el nuevo Poder Judicial. Pero si desde antes de la elección ya existían versiones sobre candidaturas previamente impulsadas desde estructuras de poder; si posteriormente aparecieron mecanismos masivos de orientación del voto; y si ahora el propio sistema necesita recentralizar filtros y controles para poder operar, entonces la discusión cambia radicalmente. Ya no hablamos solamente de una elección compleja o imperfecta. Hablamos de un proceso cuya autenticidad democrática empieza a ser legítimamente cuestionada.

El problema es especialmente grave porque la reforma judicial nunca fue una simple modificación administrativa. Fue una transformación constitucional que alteró el equilibrio entre poderes y redefinió la forma en que se integra el órgano encargado de proteger derechos fundamentales y controlar constitucionalmente al propio Estado. Por ello, la percepción de intervención política previa adquiere una dimensión mucho más delicada. Un Poder Judicial electo democráticamente sólo puede conservar legitimidad si existe confianza social en que la competencia fue genuina, abierta y auténtica. En el momento en que aparecen señales de candidaturas impulsadas, estructuras operando políticamente o mecanismos informales de alineamiento previo, la lógica democrática empieza inevitablemente a deteriorarse.