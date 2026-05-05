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Tras resolución, proyecto “Perfect Day” reabre debate ambiental y legal en Mahahual

Organizaciones como Salvemos Mahahual y DMAS insisten en que el proyecto causará daños irreparables a su entorno, su biodiversidad y su futuro.
mar 05 mayo 2026 06:00 PM
perfect day mahahual
Royal Caribbean contempla que el proyecto "Perfect Day" esté completo en 2027. (Foto: Cortesía Royal Caribbean)

El proyecto Perfect Day, que Royal Caribbean Group impulsa en Mahahual, Quintana Roo, desde mayo de 2025, se encuentra de nuevo en la polémica luego de que la semana pasada, el Primer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito desechó por unanimidad la demanda de amparo promovida por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), la cual, desde hace tres meses, logró la suspensión del proyecto en tanto que se resolvía el juicio promovido en su contra.

La nueva resolución permite a la empresa retomar los trámites para obtener autorizaciones y avanzar en la construcción del complejo turístico sobre aproximadamente 90 hectáreas de selva y manglar.

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El Tribunal tomó dicha decisión luego de que consideró que la demanda fue presentada de forma extemporánea.

"Nos desecharon la demanda de suspensión contra el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean. Esto significa que el proceso legal que había logrado frenar el avance del proyecto hoy queda fuera por un criterio de plazos que no compartimos. Pero esto no se acaba aquí. Hoy más que nunca necesitamos que las autoridades actúen con claridad y responsabilidad", apuntó DMAS el pasado viernes 29 de abril.

Tras la resolución, la abogada Antonella Vázquez Cavedon, fundadora de DMAS, acusó que el caso fue desechado sin analizar el fondo del asunto, por lo que adelantó, se continuará la defensa ambiental mediante otras vías legales.

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Organizaciones como Greenpeace también se han expresado en contra de la resolución, en tanto que también insiste en que el parque acuático que se pretende construir con ríos artificiales, bares y toboganes de más de 60 metros de altura representa una amenaza para arrecifes, manglares, dunas y el sistema de aguas subterráneas del que depende la región.

Además denunció que aunque no cuenta con todas las autorizaciones ambientales, la empresa ya vende visitas para 2027.

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Greenpeace denunció también que Mahahual no es el único lugar en riesgo en Quintana Roo, pues en Cozumel, la empresa también impulsa el proyecto Royal Beach Club, que pretende recibir hasta 1.4 millones de visitantes al año en sólo 17 hectáreas.

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"Cozumel y Mahahual no son parques temáticos: son territorios vivos. Exigimos a la Sermarnat que realice una evaluación ambiental rigurosa, transparente y con participación ciudadana, y que niegue la autorización a estos proyectos que ponen en riesgo manglares, arrecifes y playas públicas", apuntó.

Ante el fallo, la iniciativa ciudadana “Regresemosle el brillo al sur”, que impulsa el desarrollo sustentable, la inversión responsable y el bienestar integral en la región sur de Quintana Roo, también alzó la voz y exigió que el debate público se eleve hacia la veracidad y el respeto irrestricto a la legalidad.

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A través de un manifiesto que se hizo público en redes sociales, el sector productivo de la región subrayó la necesidad de reconocer la voz de quienes habitan y sostienen diariamente la economía local, advirtiendo que la comunidad no puede ser rehén de interpretaciones parciales o visiones ajenas a su realidad.

"La reciente resolución judicial no juzgó el fondo ambiental, sino que aplicó el rigor procesal necesario para garantizar la certeza jurídica que nuestra región requiere para crecer", apuntó.

Representantes de la iniciativa privada en el sur de Quintana Roo sostuvieron que el desarrollo económico de la región —históricamente rezagada— debe impulsarse bajo criterios de legalidad, planeación técnica y arraigo social.

Subrayaron que los proyectos deben generar oportunidades tangibles para las comunidades, fortaleciendo a quienes han sostenido la actividad turística y comercial en Mahahual. En ese sentido, plantearon que las decisiones sobre el destino deben incorporar de manera central la participación de sus habitantes.

Ante la polémica que se ha desatado en torno a este proyecto, en febrero, Royal Caribbean señaló que como parte de las medidas de compensación y restauración del ecosistema, buscará aumentar la vegetación local mediante restauración en sitios designados por la autoridad.

Informó además que el rescate y reubicación de especies autóctonas se haría a través de un vivero temporal y la puesta en marcha de “programas integrales de protección de la vida silvestre, incluida una iniciativa permanente de conservación de las tortugas marinas”.

Sobre esta iniciativa se precisó que va mucho más allá de la fase de construcción e incluirá la participación de grupos de interés y expertos locales, un compromiso operativo a largo plazo que incluye:

Monitoreo continuo. "Vigilaremos continuamente las playas para detectar cualquier actividad de anidación. Estos datos se utilizarán para gestionar de forma dinámica el acceso a las playas por parte de los huéspedes y el personal, con restricciones claras durante los periodos sensibles de anidación y eclosión para evitar cualquier perturbación en su ciclo reproductivo".

Gestión experta. "Nuestros equipos capacitados manejará y protegerá los nidos que se identifiquen, aplicando protocolos establecidos para su salvaguarda, su posible reubicación, solo si es absolutamente necesario, y garantizando la liberación segura de las crías".

Educación continua. "Una parte permanente de la experiencia de nuestros huéspedes y empleados será la educación sobre la importancia de la conservación de las tortugas marinas y las normas específicas establecidas para protegerlas".

Además informó que en materia de infraestructura ambiental, el corporativo prevé invertir en tres instalaciones novedosas: una de manejo de residuos sólidos -que será la primera en la zona-, una planta de tratamiento de aguas residuales de última generación y una planta de ósmosis inversa para un suministro sostenible de agua dulce.

Al respecto, Royal Caribbean Group anunció apenas el 27 de mayo una alianza estratégica con Maritime Procurement Services (MPS) con el objetivo de que se convierta en el socio operativo oficial de una nueva planta de gestión de residuos sólidos de vanguardia basada en tecnología que se construirá en Mahahual, Quintana Roo.

Detalló que en su calidad de socio operativo, MPS se encargará de supervisar la gestión diaria de las instalaciones, la integración con la comunidad, el desarrollo de la fuerza laboral y el cumplimiento de las normas ambientales locales y federales, con el fin de garantizar que todo se lleve a cabo con los más altos estándares ambientales y sin impacto en el ecosistema.

Tags

Medio ambiente Quintana Roo Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

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