La contrarreforma judicial ya empezó

Lejos de replantear el diseño de fondo, la iniciativa opta por consolidarlo. No abandona la lógica de elección popular ni abre un debate sobre sus implicaciones para la independencia judicial. Por el contrario, busca hacer funcional ese modelo a través de ajustes institucionales que, en los hechos, tienden a concentrar el control del proceso. En ese sentido, más que una corrección, lo que estamos viendo es una segunda etapa de la reforma judicial.

Uno de los cambios más significativos es la sustitución de los comités de evaluación de cada uno de los Poderes de la Unión por un Comité Único. Aunque la medida puede presentarse como un mecanismo de simplificación administrativa, su efecto es más profundo: desaparece un esquema que, con todas sus limitaciones, introducía un cierto equilibrio entre visiones institucionales distintas. La concentración de la evaluación en un solo órgano modifica la lógica de los contrapesos y redefine quién incide realmente en la conformación de las candidaturas.

A ello se suma el fortalecimiento de instancias administrativas con capacidad para intervenir en aspectos clave del funcionamiento judicial, como la cobertura de vacantes o la continuidad operativa de los órganos jurisdiccionales. Este tipo de facultades, que pueden justificarse en términos de eficiencia, también implican que el sistema conserva mecanismos internos para ajustar sus propios resultados, incluso dentro de un modelo formalmente basado en el voto ciudadano.

La decisión de posponer la siguiente elección judicial hasta 2028 también debe leerse en esta clave. Si bien se argumenta que el objetivo es evitar la concurrencia con procesos electorales y mejorar la organización, lo cierto es que la medida revela una tensión más profunda: el reconocimiento implícito de que el modelo requiere tiempo para estabilizarse. No obstante, ese tiempo no se está utilizando para revisar sus premisas, sino para afinar sus mecanismos.

El punto central es que la iniciativa no cuestiona la causa de los problemas observados, sino que se enfoca en sus efectos. Se identifican fallas en la evaluación, en la información disponible para el electorado y en la operación institucional, pero la respuesta no es replantear la viabilidad del modelo, sino introducir filtros, concentrar funciones y ordenar el proceso desde el centro. En otras palabras, frente a un diseño que generó incertidumbre, la solución no es abrirlo, sino hacerlo más controlable.