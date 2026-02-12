Greenpeace pide a Semarnat frenar de forma definitiva el megaproyecto “Perfect Day” en Mahahual

En materia de residuos, Greenpeace señaló que la localidad carece de infraestructura adecuada para manejar el volumen proyectado.

Se estima que el parque generaría más de 130,000 toneladas de residuos de construcción y miles de toneladas adicionales de basura durante la operación, equivalentes a los desechos de una pequeña ciudad.

A ello se suman los posibles efectos sociales, como presión sobre el abasto de agua, encarecimiento de bienes básicos, desplazamiento de actividades locales y un modelo económico dependiente de cruceros con baja derrama comunitaria.

El posicionamiento ocurre luego de que el pasado 30 de enero Profepa clausuró temporalmente las obras por trabajos de relleno, compactación y demolición realizados sin autorización federal, en un polígono con vegetación costera y presencia de manglar.

A pesar de ello, el pasado 5 de febrero la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DEMAS) denunció que los trabajos continúan en el lugar, en tanto que difundieron videos donde se observa maquinaria pesada operando en el predio de más de 4, 400 metros cuadrados.

Se pide además que, antes de que inicie el proyecto, las autoridades del estado y federales atiendan las necesidades básicas como alumbrado y drenaje.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes durante su conferencia mañanera que "no puede haber un desarrollo de miles de dólares junto a una comunidad que tiene necesidades", por lo que pidió que estas demandas deben ser atendidas.

Añadió que, aunque existe una zona de manglares en los terrenos a impactar, esta no será afectada: "Lo más importante es que haya información a la comunidad y en todo caso, pues que ya el propio promovente establezca cuáles son sus condicionantes”, dijo.

En materiales informativos del proyecto “Perfect Day México”, la empresa sostiene que el desarrollo operará bajo estándares de sostenibilidad, con infraestructura para mitigar impactos y una narrativa de integración con la población local.

La compañía afirma que instalará una planta de tratamiento de aguas residuales capaz de procesar el 100% del agua generada por el complejo y que parte de esa capacidad estaría disponible para la comunidad.

Royal Caribbean plantea que el desarrollo Perfect Day Mahahual operará con planta de tratamiento de aguas residuales, monitoreo ambiental y conservación parcial del predio, mientras enfrenta cuestionamientos regulatorios y sociales por su impacto en ecosistemas costeros. (Foto: Cortesía)

También plantea conservar sin desarrollo la mitad de las 80 hectáreas del predio, implementar monitoreo ambiental con reportes públicos y operar sin plásticos de un solo uso.

Como meta a largo plazo, el complejo se compromete a alcanzar cero emisiones netas hacia 2050 mediante diseño bioclimático, filtros de bajo consumo y manejo integral de residuos.